Machín: "El Sevilla tiene una súper plantilla y nos lo va a poner muy difícil"

10/02/2018 - 15:28

El entrenador del Girona, Pablo Machín, recordó que el Sevilla tiene una "súper plantilla" y aseguró que encontrarán su "mejor versión" este domingo (12 horas), además de confirmar varias bajas importantes para el Sánchez-Pizjuán, como la de Timor o Douglas Luiz.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Nuestra obligación es pensar que nos vamos a encontrar al mejor Sevilla porque creo que así va a ser. Independientemente de que vayan o no a jugar los mismos futbolistas que llegaron a la final de la Copa del Rey, es una súper plantilla con futbolistas muy iguales. El nuevo entrenador parece que tiene un once definido, pero cualquiera tiene calidad para estar en ese equipo y hacerlo bien", afirmó el entrenador soriano.

Machín también habló de las expectativas que tiene su equipo a la hora de poder asaltar puestos europeos. "Como profesionales tenemos que ser ambiciosos, y si alguno no lo piensa, oyéndoos a vosotros ya lo piensa. Lo que me da en qué pensar es qué hemos hecho para compararnos con el Sevilla, y si les ganamos, les podemos adelantar en la clasificación, habla muy bien de nuestro trabajo", espetó.

"El Sevilla tiene capacidad de ganar a cualquiera en su estadio, y nosotros vamos pensando en que nos lo va a poner muy difícil, pero tenemos claro que también tendremos nuestras oportunidades. Es cuestión de tener ese acierto para poder llevarnos el gato al agua", manifestó el preparador del Girona.

Además, el cuadro catalán prepara el partido contra el equipo hispalense con dos bajas sensibles. Timor, uno de los jugadores claves para Machín, será baja en la lista de convocados por un proceso gripal, mientras que Douglas Luiz tampoco podrá estar presente debido a una microrrotura.

"Timor tenía ayer ya un proceso febril que no sabíamos si era un virus que se pasa en 24-48 horas, o sería más gripe. Ha pasado mala noche, le han visto los doctores, y parece que es una gripe, y por eso no tiene opciones de entrar en la convocatoria. Douglas tuvo una pequeña microrrotura y tampoco va a estar disponible. Por eso no han entrenado hoy", finalizó Machín.