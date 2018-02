Simeone: "Siempre es más fácil mejorar ganando"

10/02/2018 - 18:48

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró satisfecho con el triunfo de su equipo ante el Málaga (0-1), que calificó como "muy importante", y elogió al cuadro blanquiazul, ya que el argentino piensa que realizó "muy buen trabajo, no yéndose en ningún momento del partido".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Nos llevamos una victoria importante, la necesitábamos y conseguimos un gol rápidamente. El Málaga ha hecho un partido con criterio y me voy contento porque ganamos en un campo en el que cada día va a costar más, y siempre es más fácil mejorar ganando", afirmó el argentino en rueda de prensa.

Además, destacó la mejoría experimentada por el grupo en los últimos compromisos. "No soy adivino, pero sí veo el trabajo. El partido en Eibar, el de Las Palmas... fueron muy buenos. No se fueron del partido, y eso es lo bueno", declaró del partido.

Con el triunfo, el Atlético se consolidó en el segundo puesto, pero Simeone no quiso saber nada del líder, y confesó que solo piensan en el trabajo del día a día. "Sinceramente, no miramos al rival, seguimos nuestro camino para mejorarlos números. Con humildad, sabiendo que hay cosas para mejorar, con un gran partido de Griezmann. Me voy con la sensación de que se supo sostener un partido en el que no se jugó bien", indicó.

GRIEZMANN, MUY COMPLETO PARA SIMEONE

Asimismo, el entrenador elogió a Griezmann, autor del único tanto rojiblanco en La Rosaleda, y que, en palabras de Simeone, ha tenido un partido "muy completo". "El partido que ha hecho Antoine ha sido la muestra de lo que siente por el equipo, y lo que te transmite. Está en muy buen momento, y se ha demostrado. Partido muy completo", manifestó.

Otro de los temas que más han destacado en el encuentro ha sido la titularidad de Vitolo; el extremo canario no ha sido de la partida en muchos partidos desde su llegada a Madrid. "Le veo bien, con mucho entusiasmo, hizo una semana de entrenamientos muy buena y cogerá con los minutos y partidos su mejor versión. Confiamos en el futbolista que es, dará muchas cosas positivas, y le esperaremos, como a otros, que han tenido un tiempo para entrar en ese lugar tan complejo como es el 11", expresó.

El gol de Griezmann, a los pocos segundos de comenzar el encuentro, ha supuesto una dosis de moral para el Atlético, pero, para Simeone, eso fue muy peligroso, ya que quería evitar que sus jugadores cayesen en la relajación y que se aprovechase de eso el Málaga.

"Es difícil, no estoy dentro del cuerpo de ellos. El gol vino muy rápido, y muchas veces no es tan bueno, el rival tiene mucho tiempo, no tiene nada que perder, te acomoda pero no te aleja del partido, y te puede hacer perder en muchas ocasiones. Pero por suerte lo ganamos", concluyó.