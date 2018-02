José González: "Jugando así vamos a ganar más que perder"

10/02/2018 - 19:45

El entrenador del Málaga CF, José González, destacó la capacidad de su equipo para levantarse después del tempranero gol de Antoine Griezmann y afirmó que "jugando así", su conjunto ganará más partidos de los que perderá, a pesar de la derrota sufrida (0-1) con el Atlético de Madrid en un partido en el que tuvieron "mala fortuna".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Pasan las jornadas y no sumamos de tres. Un equipo que está muerto habría bajado los brazos y el equipo levantó. Jugando así vamos a ganar más que perder. No se está dando, pero tiene que cambiar la fortuna", comentó en la rueda de prensa de la jornada 23 de LaLiga Santander.

"Nos ha faltado remate, pero hemos trasmitido. Los resultados muchas veces dependen de pequeñas cuestiones. Le ha caído a un gran jugador y la ha picado, igual le cae a otro y la tira al bulto. Creo que hay una dosis de mala fortuna, pero jugando así vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder", repitió.

El técnico hizo hincapié en la poca suerte que tuvieron sus jugadores, aunque también reiteró el poco acierto en los "centros laterales, negando "simplificar" a una cuestión de fortuna la mala racha de un Málaga que acumula ocho partidos sin ganar en LaLiga Santander.

"No hemos tenido la dosis de fortuna necesaria. Se puede resumir en un querer y no poder, pero con corazón. Roberto no ha hecho ninguna parada. Eso habla bien del equipo, compitiendo bien contra un equipo muy experto y cualificado, pero que no creo que haya sido superior al Málaga", insistió.

"Si hubiese llegado en la jornada uno, a lo mejor estaría más esperanzado. En Eibar no fue fortuna, fue acierto, porque las tiramos al portero. Sería simplificar demasiado decir que perdemos por mala suerte", especificó sobre otros encuentros en los que no pudieron sumar los tres puntos.

El gaditano, además, vio como en los minutos finales su equipo se quedaba en inferioridad numérica por lesión de Mehdi Lacen. El argelino, que sustituyó a Manuel Iturra, tuvo que retirarse en su debut debido a un golpe en la cabeza. El ex jugador confirmó que su futbolista perdió la "consciencia" durante unos instantes, pero la recuperó antes de abandonar el césped y será examinado en el hospital.

"Lacen ha perdido la consciencia, pero la ha recuperado. Va a hacerse pruebas y esperamos que no sea nada importante", respondió. "La acción de Lacen resume el partido. Hemos tenido mala fortuna. Hemos tenido corazón y nos hemos encontrado un partido adverso contra un equipo que no encaja. En el minuto uno ya íbamos perdiendo por una jugada desgraciada: un saque de banda largo, un rechace y un jugador que define fenomenal", agregó.

El técnico intentó no hacer comentarios sobre el colegiado del encuentro, José María Sánchez Martínez, aunque se sorprendió por el criterio para pitar "los bloqueos" en cada área. Por último, alentó a los suyos a "ser realistas" y luchar en el "duro y largo" recorrido que queda hasta el final de LaLiga.

"El árbitro intenta hacerlo lo mejor posible, pero ahí no entro. No me gusta entrar en eso, aunque no me haya gustado en algunas decisiones. Todos nos equivocamos. Me ha llamado la atención que se piten los bloqueos en un área y en el otro no", protestó, antes de referirse a la lucha por la salvación.

"Hay menos candidatos porque van sumando y generando su camino. Nosotros no lo estamos haciendo. Me preocupa no ganar. Creo que deberíamos tener más puntos. Hoy hemos hecho méritos al menos para empatar, igual que en Las Palmas. Tenemos que ser realistas y saber que queda un camino duro y largo y lo vamos a tener en nuestras manos", concluyó.