Mendilibar: "La liga nos dejará donde lo merezcamos"

Leganés (Madrid), 10 feb (EFE).- José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, se refirió a la posición de su equipo en la parte alta de la tabla y aseguró que pese a ello el objetivo sigue siendo la permanencia.

"Esta temporada nos está tocando estar arriba ahora. Pasamos diez jornadas muy malas pero hemos levantado la cabeza y estamos ahí. El objetivo nuestro, que es mantenernos, todavía no lo hemos conseguido. Si lo conseguimos llegará el momento de disfrutar y pensar en otras cosas aunque partido a partido. Al final la liga nos dejará donde lo merezcamos", declaró tras el triunfo por 1-0 ante el Eibar.

Este llegó con un tanto en el tiempo de descuento de Iván Ramis: "A veces la justicia en el fútbol está ahí. Haces ocasiones y no terminas de rematarlo. Hoy, sobre todo en el segundo tiempo, sí hemos ido a por el partido. En la última jugada hemos tenido el acierto del córner y el remate. Hemos peleado para ganar y aunque haya sido en el último minuto, nos ha sonreído la victoria".

Preguntado sobre si le preocupa que lleguen los malos momentos, comentó: "Pueden venir, pero no tenemos el temor porque les veo entrenar día a día y ahora mismo me es igual a quién poner. Están entrenando todos muy bien y podría jugar cualquiera de titular. Puede pasar pero viéndoles jugar, entrenar y competir estoy tranquilo".

"Es extraordinario que el Eibar esté sexto porque al inicio de temporada nadie hubiera pensado que estuviésemos ahí en la jornada que estamos. No cambiamos nada, nos da igual el rival que tengamos enfrente. Vamos a insistir en lo que creemos que hacemos bien. El analista que nos ve cada semana de cualquier equipo o medio sabe qué es lo que hacemos cada partido. Cambiamos muy poco, debería ser fácil jugar contra nosotros", subrayó.

Por otro lado destacó el rendimiento que está dando el chileno Fabián Orellana: "Me extraña que Orellana esté en el Eibar. Creo que es un jugador para esos equipos que quieren estar más arriba y no están. No sé cómo le 'engañamos' y nos está dando lo que creíamos que nos iba a dar. Es un buen futbolista, lo ha demostrado en los años que lleva aquí. Y es un tipo excelente".