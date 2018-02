Garitano: "Nos va a tocar sufrir mucho, seguro"

Leganés (Madrid), 10 feb (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, consideró que a su equipo le tocará sufrir de aquí a final de temporada para lograr la salvación pese a que se encuentra en la zona media de la tabla.

"Nos va a tocar sufrir mucho, seguro. Pero tenemos veintinueve puntos. La segunda vuelta no tiene nada que ver con la primera y la dificultad va a ser muy grande. Los equipos de abajo pueden ir reaccionando poco a poco. Seguiremos compitiendo hasta el final y veremos hasta dónde somos capaces de llegar", dijo en rueda prensa.

El técnico hizo esta valoración tras caer por 0-1 ante el Eibar en el descuento: "Cuando recibes en el noventa y cuatro parece todo más doloroso pero nos hemos encontrado un equipo que es mejor que nosotros y que ha sido mejor que nosotros. Lo hemos recibido en el noventa y cuatro pero lo podíamos haber recibido antes. Van a ser complicado estos meses".

"Cuando los centrales de ellos jugaban con nuestros delanteros, ganaban ellos. Cuando había un cambio de orientación, ganaban ellos. Cuando había una segunda jugada, ganaban ellos. Por eso digo que el Eibar ha sido mejor que nosotros. Hace más daño recibir el gol en el noventa y cuatro, cuando tienes ese punto que hubiese sido increíblemente bueno para nosotros", explicó.

Asimismo destacó el papel que está haciendo el que fue su rival y no quiso compararse con él: "Es una barbaridad, siempre lo he dicho. Las diferencias en Primera son abismales y encontrar equipos como el Eibar, que es su cuarta temporada y cada año es mejor...".

"En Leganés no hemos tenido dificultades hasta la fecha, las cosas han ido bien, y así es más sencillo. Pero ellos tuvieron un inicio de temporada muy complicado, con muchas lesiones, cambios de sistema, no ganaban... y ha demostrado ser un grande, que es capaz en situaciones complicadas de darle la vuelta y estar cerca los mejores", añadió.

En la misma línea manifestó: "No es casualidad y demuestra lo buenos que son. No son parecidos, están por encima nuestro porque en diferentes situaciones han demostrado que son capaces de salir. Nosotros todavía no tenemos eso. Tenemos que intentar aprender para intentar llegar a lo que está haciendo el Eibar".

Además mandó un mensaje a la afición: "Que nadie se olvide de quiénes somos. Los aficionados tienen que estar muy contentos de lo que les ha dado este equipo, de cómo hemos llegado hasta ahí compitiendo. Saben de la dificultad y volverán a estar siempre con el equipo".

"Tienen que valorar dónde estamos, con quiénes estamos peleando y querer seguir aquí para siempre. Ese es el mensaje, la idea. Estoy seguro de que la gente aquí va a seguir asi porque es parte fundamental para poder conseguir los objetivos", completó.