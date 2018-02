El Real Madrid se da un festín de juego y goles ante una Real Sociedad que actuó de 'sparring' en la primera mitad

La Filial Sociedad tenia una mision. Dejarse ganar, que Cristiano recuperara confianza (le dejaron oportunidades para muchos mas goles, no le marcaban, le dejaban tirar, el portero se dejaba), no hacer faltas para no lesionar (la entrada mas dura del partido la hizo Carvajal a Marcelo) y como buen filial, en la comida, se pacto subvencion filial comprando a un pufo como Odriozola por mas de la clausula. El Espanyol de Cornellá (porque juega en Cornellá) ya no es tan filial como el Filial Sociedad. El Dia de los Enamorados vais a volver a la realidad, pero no pasa nada.