Eusebio: "Ha sido una decepción muy grande, no hemos respondido a las expectativas"

10/02/2018 - 23:13

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, aseguró estar decepcionado con la actuación de su equipo en el Santiago Bernabéu, haciendo hincapié en el mal inicio de los suyos y una "lamentable" primera parte que decantó la victoria del Real Madrid (5-2), en una actuación que no respondió a las "expectativas" de lo que los aficionados "merecen".

"Ha sido una decepción muy grande. Hemos entrado muy mal, con poca tensión e intensidad. No hemos respondido a las expectativas y hemos hecho una primera parte muy mala. Le hemos puesto las cosas fáciles al Madrid. No hemos apretado arriba ni hemos sido contundentes atrás", comentó en la rueda de prensa posterior al choque.

"Es inexplicable. Nos marcan nada mas empezar el partido. Hemos tenido poca tensión y hemos dado muchas facilidades al Madrid. No hemos tenido la intensidad que requiere un partido como el de hoy, hemos estado muy contemplativos. No tiene explicación y habrá que reflexionar en profundidad. Nuestros aficionados merecen mucho más", añadió.

El técnico vallisoletano reconoció haber desaprovechado la oportunidad de prolongar las buenas sensaciones vistas en la goleada al Deportivo, incidiendo de nuevo en la "mala imagen" de los suyos antes del descanso y mostrando su desconcierto por la falta de actitud de los donostiarras, algo que no había "detectado" en otras derrotas.

"Ha sido una manera de perder que nos ha cortado esa imagen que tuvimos el otro día y la respuesta del equipo. Hoy era importante darle continuidad a todo lo que hicimos bien, porque nos bien muy bien para fortalecernos, pero lo hemos desaprovechado. Hemos dado muy mala imagen en un primer tiempo y ha sido lamentable", explicó.

Sin embargo, recalcó que no se trata de "un problema de actitud". "Había detectado que competíamos bien y habíamos tenido errores que hemos pagado caro, pero el equipo seguía compitiendo con buena mentalidad. Hoy sí que ha sido un primer tiempo que no me lo podía explicar", agregó comparando con otras situaciones vistas durante la temporada.

Por último, Eusebio respondió sobre la ausencia en la zaga del recién incorporado Héctor Moreno, alegando que no entró en el once por respetar la "dinámica de equipo" tras la victoria en la jornada pasada, e instó a su plantilla a volver a ofrecer a los aficionados el nivel que "merecen" en los próximos encuentros de Europa League contra el Red Bull Salzburgo y de LaLiga contra el Levante.

"Héctor ha llegado hace una semana. Veníamos de hacer un muy buen partido y entiendo que esta semana ha tenido el procedimiento para conocer la plantilla ,pero he decidido seguir con los jugadores de la jornada pasada. Está bien y preparado y va a tener la posibilidad de entrar, pero entiendo que la dinámica de equipo pedía otra cosa", contestó.

"Hay que conseguir volver cuanto antes, nos jugamos mucho cada partido. Esta semana tenemos Europa League y luego contra el Levante. Hay que reflexionar y ser conscientes que lo que hoy hemos ofrecido no se corresponde a nuestro club y a lo que los aficionados merecen. Hemos estado muy lejos de lo que ofrecemos normalmente. La entrada ha sido muy mala", concluyó.