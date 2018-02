Venancio López: "Es el día que más jodido estoy, España ha merecido ganar"

El seleccionador nacional de fútbol sala, José Venancio López, reconoció el momento duro de este sábado tras perder la final de la Eurocopa de Eslovenia ante Portugal, al tiempo que quiso elogiar a sus jugadores, que firmaron un partido "casi perfecto" y merecieron lograr el octavo título continental para España.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Ricardinho es un gran jugador, pero la selección española hay muchos jugadores del mismo nivel, y muchas veces no se le destaca. Me merecen el máximo respeto estos jugadores, su trabajo y calidad. La liga española es grande por sus jugadores. Hay que ponerlo en valor", indicó en declaraciones a la SER.

El seleccionador nacional lamentó con ironía los goles en contra, con un Bruno Coelho que puso el empate a dos del final y dio el título a los lusos en el último minuto de la prórroga. "El error es cuando nos han metido los goles no haber tenido otro cuarteto en la cancha", comentó de manera irónica.

"Siempre se valora a toro pasado. El mensaje es que los jugadores han hecho todo lo que estaba en sus manos y se han dejado la piel. Lo hemos hecho casi perfecto y el deporte es así. Si alguien es responsable soy yo. Es el día que más jodido estoy después de perder un partido, porque ha sido injusto. Hoy España ha merecido ganar", añadió.

Venancio no quiso hablar del futuro. "No me planteo eso ahora. Hay que seguir trabajando, tener tranquilidad. Lo importante es lo que ha ocurrido hoy en la cancha, el espectáculo, que también ha ganado el fútbol sala", finalizó.