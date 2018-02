El nuevo 'recado' de Piqué a la prensa española: "Está para servir a los gobernados y no a los gobernantes"

Gerard Piqué, futbolista del Barcelona. Imagen: Reuters

El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, volvió a dejar huella con la publicación de su último mensaje en su cuenta privada de Twitter. Esta vez sus miras iban dirigidas a la prensa española. Nada nuevo.

"La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes. Los archivos del Pentágono", fue el mensaje de Gerard Piqué en alusión a la película que está en los cines y que está dirigida por Steven Spielberg con Meryl Streep y Tom Hanks como actores principales.

Gerard Piqué siempre ha sido muy crítico con la prensa, y esta vez no ha dudado a la hora de cuestionar la ética del periodismo en los tiempos actuales a través de la película Los archivos del Pentágono.

En ella relata la 'pelea' entre The Washington Post y The New York Times contra la Fiscalía norteamericana por la filtración de un informe comprometedor sobre el papel de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.