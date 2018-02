La 'provocación' de Neymar al Real Madrid a tres días de medirse en Champions

El futbolista brasileño Neymar Jr. ha aprovechado el invierno parisino para hacerse un tatuaje que podría ser interpretado como una provocación hacia el Real Madrid a tres días de enfrentarse en los octavos de la Champions League.

Neymar se ha tatuado la 'Orejona' (la única que ha conseguido hasta la fecha) que ganó en Berlín a la Juventus de Turín por 1-3 en donde el brasileño marcó uno de los tantos de la final.

Este tatuaje se lo ha hecho el brasileño a tres días de enfrentarse al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. Todo esto llega dentro del interés de los blancos en su fichaje.

Dos años ha tardado Neymar en hacerse este tatuaje, y precisamente a tres días de medirse al Real Madrid. ¿Casualidad o provocación?

Neymar's new tattoo is about his Champions League success with Barça in the 2014/15 season. pic.twitter.com/hxCgeXo64s