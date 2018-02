Los privilegios de Neymar en el vestuario del PSG

Rabiot admite que el delantero francés tiene prebendas únicas para él

La semana pasada no jugó en Copa por estar celebrando su cumpleaños

Neymar se queja durante le partido que disputó el PSG frente al Toulouse este fin de semana. Imagen: Reuters

Neymar Junior no es un futbolista cualquiera. En el PSG es lo más parecido a un dios. Sus compañeros de vestuario se le rebelan de vez en cuando precisamente por ser una super estrella que levita varios kilómetros por encima del resto. Lo hace con el consentimiento del club, que le da trato preferencial. Sus compañeros lo saben. Son los privilegios de Neymar.

No hace falta ser muy avispado para saber que, efectivamente, goza de lujos que no todos sus compañeros pueden tener. Pero la confirmación de que es así, de que existen privilegios establecidos por norma, la ha desvelado Adrien Rabiot, mediocampista francés de los parisinos que en una reciente declaración tras el triunfo del PSG contra el Toulouse, habló para confirmar que su condición de intocable también en estos asuntos.

"Es un tipo muy fácil. Podría ser un poco más arrogante. Pero ese no es el caso en absoluto. Sabemos que tiene algunos privilegios. Kylian también. A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno", comentó el futbolista sobre Neymar y también sobre Mbappé.

Sus celos sí que son compartidos por otros cracks históricos, como el caso de Edison Cavani, con el que Neymar ya ha tenido algún roce y que ha forzado la máquina para tener alguno de estas prebendas. Por ejemplo, con más días de vacaciones. El uruguayo llegó tras las navidades un par de días más tarde. Pastore le acompañó en su gesto y ambos terminaron fuera de la lista al siguiente partido.

Con Neymar eso sería impensable. Por ejemplo, el pasado fin de semana se permitió celebrar durante casi tres días su cumpleaños. El miércoles pasado, en la Copa de Francia, no hizo acto de presencia porque Emery no lo convocó, pero no como castigo, sino como algo pactado para que pudiera gozar de tanta fiesta, no resentirse en el campo y, de paso, ir descansado a la cita contra el Real Madrid de este miércoles de esta semana.