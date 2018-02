Messi contra Cataluña por dinero: Argentina confirma que le han ofrecido jugar por una cifra "importante"

El presidente de la AFA: "Se jugaría el 4 de junio en el Camp Nou"

Cataluña no podría jugar con los internacionales españoles

El partido podría servir para dar un último homenaje a Xavi Hernández

Messi, durante un amistoso con Argentina disputado en Rusia. Imagen: Reuters

Leo Messi contra Cataluña. Una Cataluña descafeinada, pero Cataluña al fin y al cabo. La imagen podría ser real en la previa del Mundial de Rusia. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que se negocia la posibilidad de jugar contra la 'Selecció' un amistoso que sirva a los de Sampaoli como preparativo para el torneo y a la AFA para llenar sus arcas.

En unas declaraciones concedidas al canal de televisión 'TyC Sports', Claudio Tapia afirma que la propuesta de jugar contra Cataluña llegó recientemente y que tras esta propuesta hay una oferta "importante"

"Recibimos una oferta la semana pasada", comenzó a explicar Tapia. "Vino una representante a presentarnos una propuesta de Cataluña, en el estadio del Barça", desveló acerca de dónde se jugaría el partido. También desveló que este duelo en el Camp Nou se jugaría a principios de junio.

"Es justo en una fecha que no tenemos nada pensado. Sería el 4 de junio. A nosotros realmente, nos dijo Jorge [Sampaoli] nos vendría bien poder jugar. También nos vendría bien en lo económico. Si terminamos de cerrarlo, me parece que es algo importante", confirmó sobre la cuantía de la oferta, de la que no dio más datos, ni cifras.

Una Cataluña descafeinada

El choque, sin embargo, sería contra una selección catalana 'descafeinada' porque no podría contar con los internacionales españoles como Piqué, Jordi Alba, Busquets o Sergi Roberto.

Sin embargo, en ese combinado catalán si podrían estar otros futbolistas de élite, como Kiko Casilla, Denis Suárez, Aleix Vidal, Sergio García, Marc Roca, Gerard Moreno o Bartra, por citar algunos nombres catalanes que juegan en Primera División.

También podría contar con la presencia de Xavi Hernández en lo que incluso podría ser una despedida del fútbol profesional para el ex capitán blaugrana. Esta temporada apunta a ser la de su despedida antes de iniciar su carrera como entrenador.

Argentina y Cataluña ya han jugado varios amistosos. Los últimos se jugaron en 2008 y 2009.