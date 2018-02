Marcelo: "El público del Real Madrid estaría encantado de que Neymar jugara aquí"

Marcelo Viera, segundo capitán del Real Madrid, ha afirmado en la previa de los octavos de final de la Champions League que seguro que el público del Real Madrid estaría encantado por ver a la estrella del rival mañana, el PSG, con los blancos. "El público del Real Madrid estaría encantado de que Neymar jugara aquí", ha dicho.

Ésta ha sido su comparecencia completa.

¿Qué sensaciones llega al partido?

Con una motivación muy grande. Sabemos lo que es ganar esta competición. Eso nos motiva muchísimo en cada partido. Yo he ganado muchos títulos, pero tengo la motivación de todos los días tratar de ganar más. Eso nos ayuda muchísimo a luchar en este partido, por defender este título.

¿Os sentís tocados en el orgullo?

No, porque nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie. Sabemos qué podemos hacer y podemos dar. Es un partido especial. ¿Que la gente habla? Eso no nos importa. Tampoco se nos sube bien a la cabeza cuando hablan bien de nosotros.

¿Cómo ve a Zidane como entrenador?

Yo he hablado muchísimo del míster. Para mí es alguien cercano, que nos ha ayudado muchísimo cuando llegó. Sigue ayudándonos. Es un gran entrenador. La situación no es la que todos queríamos, pero él ha hecho mucho y lo seguirá haciendo, para que todo sea como antes. Tiene mucha paciencia. Cree en su trabajo y nosotros también creemos en lo que nos dice.

¿Ha hablado con Neymar? Usted dijo que jugará en el Real Madrid...

Yo no he dicho que jugará. He dicho que podría jugar. ¿Hablar con él? He cruzado varios mensajes con él, pero no hemos hablado de fútbol. No sólo Neymar es bueno, todo el PSG es muy bueno. Es un grandísimo jugador que está en un grandísimo nivel, pero lo colectivo es más importante. Sabemos qué hacer, pero no pensamos sólo en Marcelo.

¿Cómo preparan el partido contra el tridente del PSG?

Sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos tenido tiempo para prepararlo. No voy a decir qué hemos preparado. Es un partido muy difícil, primero de las eliminatorias. Pero cómo he dicho, no sólo pensamos en Neymar y no sólo en tres jugadores, sino en todo el PSG. Está claro que son tres jugadores de gran nivel, pero no se puede pensar sólo en ellos.

Importancia de jugar el primer partido en casa.

Siempre es un placer para nosotros jugar en el Bernabéu, con nuestra afición. Nos puede venir muy bien ese apoyo. La gente nos dará todo el ánimo que necesitamos. ¿Mensaje? Que nos apoyen como siempre. La afición para nosotros es muy importante.

El PSG ahora mismo vuelve de una terrible eliminación contra el Barça, el año pasado. ¿Puede pesar en esta eliminatoria?

No. No creo. Cada partido es diferente y también cada temporada. No creo que lo tengan en la cabeza. Nosotros, claro, no lo tenemos en la cabeza. Es un partido muy difícil, pero no pensamos que estarán con esto en la cabeza.

¿Encajaría Neymar con el público del Bernabéu?

Yo creo que sí. A la gente le gustan los buenos jugadores y Neymar es una estrella mundial. Seguro que cualquier afición del mundo querría tener a un futbolista como Neymar.

Duelo con Alves y Neymar

Sabemos que los dos son grandísimos jugadores que pueden hacer cosas decisivas en este partido, pero hay más.

¿Qué les ha dicho Zidane estos días?

Nos ha dicho lo que nos tenía que decir. Vamos a ir a muerte con él.

¿De qué manera condiciona el hecho de que un gol mañana pueda penalizar mucho?

Es un equipo que ataca muchísimo. Es un partido muy abierto. Los dos atacamos mucho. Si pasa eso, si nos marcan algún gol, está claro que te penaliza, pero no te aclara la eliminatoria. Hay que jugar la vuelta.

¿Cómo se canaliza la presión?

Estamos acostumbrados a la presión. Siempre la hay. Llevo aquí 11 años y es normal. Tenemos que tener la cabeza fuerte, con la mente tranquila para hacer nuestro trabajo. La presión no nos molesta para nada. Cuesta un poco más, pero es lo normal.

¿Te sientes más cómodo con el 4-4-2 o el 4-3-3?

El míster nos dice cómo jugar y me da igual cuál. Yo quiero jugar. No creo que sea importante tanto la forma, como jugar haciendo cada uno su trabajo.