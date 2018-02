Zidane: "No tengo que demostrar nada a nadie contra el PSG"

Dice que no piensa en su futuro y que ve capacitado a Guti para suplirlo

"No es una final para mí, es sólo un partido de Champions", ha insistido

El técnico no ha querido aclarar si jugará con la BBC o con un 4-4-2

El Real Madrid juega mañana, ante el PSG, la ida de octavos de final de la Champions League. Zidane se juego eso y más. Se juega su futuro. De lo que hagan los blancos en esta competición, la única en la que sigue vivo con opciones ganar el título, dependerá que siga en el banquillo merengue. Pero el francés le resta importancia. Dice que no piensa en su futuro e insiste en tono algo desafiante que no tiene que demostrar nada a nadie. También afirma que ve a Guti preparado para entrenar a los blancos (ayer el ex capitán se puso a disposición del club) y que este choque no será sólo un duelo Neymar-Cristiano. Tampoco descarta no jugar con la BBC.

Ésta ha sido su comparecencia:

¿Con qué mentalidad afrontará el partido?

Vamos a pensar primero en el partido de mañana. La eliminatoria son 180 minutos o más... pero lo primero para nosotros es concentrarnos en lo que va a pasar mañana. Nada más.

¿Qué piensa de este partido y del PSG?

Puede que me lo tome como un reto personal, pero en ningún caso no vamos a poder cambiar lo que la gente opine de nosotros. Yo solo trabajo. Disfruto. Es mi pasión. No puedo controlar el resto. No tengo que demostrar nada. Sólo tengo que pensar en el partido. No todo lo que se pueda decir sobre mí o sobre el equipo. ¿Rivalidad contra el PSG? Es cierto que siendo como soy del Olympique de Marsella hay rivalidad, pero ahora es Real Madrid - PSG. Pienso en eso. Será un gran partido de fútbol.

¿Jugará la BBC?

Lo que me interesa a mí es ver a mi equipo metido. Ayer y hoy los he visto así. Todos están metidos. Luego contestar a esa duda.. bueno... como siempre digo ya veréis cómo comenzamos. No es importante para mí el cómo vamos a jugar, el dibujo. Lo importante es lo que vamos y queremos hacer.

¿Qué siente en este partido?

Estoy muy contento de poder jugar este tipo de partidos. Ahora mismo no hay ninguna presión particular. Hemos preparado el partido como siempre. Siempre habrá presión, sí, pero esto es habitual. Voy a disfrutar como siempre.

Guti dijo que si Florentino le llamase, entrenaría al Madrid... ¿lo ve capacitado?

Sí, claro. Es lo que está haciendo. Se está preparando para entrenar un día, por qué no, el Real Madrid. Lo veo bien. No lo veo con mal ojo. Es un tipo de la casa. Toda la vida ha estado aquí. Un día, es su sueño, podría entrenar al Real Madrid.

¿Cómo ve su futuro?

Ahora no pienso en mi futuro. Sólo pienso en el partido de mañana. Es lo único en lo que me concentro. El resto de cosas no las podemos controlar. Sí podemos preparar lo que vamos a hacer en el campo. Vamos a trabajar duro y a hacerlo bien. Me interesa que todo es importante para mí, entrenamientos, partidos... mi futuro no me importa.

¿Es el partido con más presión desde que está en el Real Madrid?

No es una final para mí. Es un partido de Champions. Lo que tenemos que hacer es jugar bien al fútbol. Luego llega la consecuencia. Si jugamos bien al fútbol, tenemos muchas posibilidades. Del resto no pienso sobre lo que puede pasar en el futuro.

¿Todos mirarán a CR7 y Neymar? ¿En qué se diferencian?

Hablamos de dos grandes jugadores, pero mañana es Real Madrid contra PSG. Pero no es un CR7 vs Neymar. Podemos hablar de gente como Cristiano, que ha ganado cinco balones de oro... pero no voy a compararlos. Lo que digo de Neymar es que todo lo que hace y consigue en el campo es ya conocido. Es un gran con gran calidad y que puede marcar la diferencia. Pero no queremos ver es un Neymr vs Cristiano, sino un Real Madrid vs PSG.

¿Cómo está Bale?

No voy a explicar porque no ha jugado todos los partidos completos. Muchas veces cambio a los delanteros, a los de ataque... los cambios los suelo hacer con los jugadores más ofensivos. Pero no hay nada aparte de eso.

¿Qué sistema le viene mejor al Madrid contra el PSG?

Pues no te voy a decir nada (Risas). No depende del dibujo. Eso lo decidiré yo, claro, pero son sólo lo que hagan los jugadores en el campo. Eso es lo que me interesa. La disposición y cómo atacaremos, eso, no te lo voy a decir. Lo siento.

¿Se le ha pasado por la cabeza marcar individualmente a Neymar?

No sé si te tengo que contestar... porque igual que antes, me tengo que guardar las cosas para mí. Lo siento... Veremos mañana, como siempre.

En Francia temen que gane el Madrid. Hay encuestas que hablan de un 70% a favor de ustedes...

Va a ser una eliminatoria al 50%, como siempre. Cada equipo tiene sus opciones. Las encuestas son solo encuestas.

¿Qué equipo tiene más presión?

No lo sé. Nosotros no tenemos ninguna presión en el sentido de que estamos contentos de poder jugar estos partidos. Nosotros vivimos para jugar estos partidos. Lo que quiere la gente es ver un gran partido de fútbol. Tendrá que preguntar también al PSG por esa presión.

¿Le molestan los pitos a Benzema?

Como siempre, a nuestra afición lo que le pedimos es que estén orgullosos de nosotros. Lo vamos a dar todo. Estarán con el equipo, como siempre. Incluso cuando se ponen las cosas complicadas. Pero mañana es otra competición, otro partido. Vamos a darlo todo.