Marcelo: "Sería un error pensar sólo en Neymar, el colectivo es lo más importante"

13/02/2018 - 13:29

El defensa brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira, dejó claro que sería "un error" centrarse exclusivamente en Neymar en la ida de este miércoles de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, un partido que espera "abierto" y en el que no cree que tengan que "demostrar nada a nadie".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"He cruzado varios mensajes con él, pero no de fútbol", señaló Marcelo este martes en rueda de prensa sobre su compatriota, estrella del PSG. "Pero ellos no son sólo Neymar, todo su equipo es muy bueno y sería un error pensar sólo en él, el colectivo es lo más importante", advirtió.

Para el lateral, Neymar es un "grandísimo jugador que está a un grandísimo nivel" y no tiene dudas de que, pese a su estilo y carácter, encajaría perfectamente en el conjunto madridista. "A la afición del Real Madrid le gustan los buenos jugadores y él es una estrella mundial y a cualquier afición le gustaría tenerle", reconoció.

El jugador madridista, que insistió en que no piensa "en tres jugadores que son de nivel muy alto", en referencia al tridente formado por Neymar, Cavani y Mbappé, apuntó que saben lo que tienen que "hacer" en este partido, que han tenido "tiempo para prepararlo" y que ve "muy difícil".

Sin embargo, no olvida que es el "primero de la eliminatoria". "El PSG es un equipo que ataca muchísimo y creo que será un partido muy abierto porque los dos atacamos. Si marcan es algo que nos penaliza, pero no cambia la eliminatoria porque son dos partidos", expresó.

Marcelo subrayó que están con "una motivación muy grande". "Sabemos lo que es ganar esta competición y ganar cada partido, y nos motiva muchísimo. He ganado muchos títulos con el Real Madrid, pero la motivación de todos los días es la de luchar y entrenar para ganar más y eso nos ayuda muchísimo para este partido y para defender este título", afirmó.

"No tenemos que demostrar nada a nadie, sabemos lo que podemos dar y hacer. Este es un partido muy bonito que todos quieren jugar y que la gente hable no nos molesta para nada", añadió uno de los capitanes del conjunto blanco en relación al posible mayor favoritismo de los de Unai Emery y al potencial del 'tridente' parisino.

Por otro lado, "no" cree que a su rival le influirá la eliminatoria del año pasado ante el FC Barcelona donde desperdició en la vuelta el 4-0 de París. "Cada partido es diferente, y más cada temporada. No creo que lo tengan en la cabeza ni nosotros tampoco", admitió.

En este sentido, el internacional recordó que están "acostumbrados a la presión". "Siempre la hay, llevo aquí once años y es normal. Tenemos que estar con la cabeza muy fuerte y con la mente tranquila para hacer bien nuestro trabajo. La presión no nos molesta para nada, aunque cuesta un poco más. Aquí nunca nada ha sido fácil", aseveró.

Marcelo indicó que Zinédine Zidane ya les "dirá" cómo tienen que jugar. "No es muy importante la forma de 4-4-2 ó 4-4-3, cada uno debe hacer su trabajo, eso es lo más importante", puntualizó, elogiando la figura del técnico, "una persona cercana" que les sigue "ayudando". "La situación no es en la que queríamos estar, pero ha hecho muchísimo por este equipo y lo sigue haciendo para que las cosas sean como antes. Tiene mucha paciencia, cree en su trabajo y nosotros en él", comentó.

"Siempre es un placer y un orgullo jugar en el Bernabéu, nos puede venir muy bien. Sé que la afición nos va a apoyar muchísimo para hacer un gran trabajo y estamos preparados para esto. Que nos sigan apoyando como hasta ahora porque cada grito y empujón es maravilloso", sentenció como mensaje a la afición madridista.