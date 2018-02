Di María 'traiciona' al Real Madrid y se ofrece para jugar en el Barcelona

Detalla que rompió una carta del Real Madrid cuando aún pertenecía al club

Asegura que tras ese incidente jugar contra ellos "es una motivación"

Se deja querer por el Barcelona para jugar en un futuro de azulgrana

Di María, durante un partido con Argentina | Imagen: EFE

El futbolista argentino Ángel di María ha realizado unas controvertidas declaraciones que han sorprendido en el seno de su antiguo equipo, el Real Madrid.

El actual extremo del París Saint Germain francés ha concedido unas palabras al medio francés SoFoot en las que relata sus opciones de futuro y no niega una posible salida del conjunto galo.

Cuestionado por los rumores sobre una posible llegada al Barcelona, Di María ha comenzado asegurando que "mi relación con el Real Madrid ha terminado", lo que en su opinión le legitima para fichar por el eterno rival, por lo que "no habría ningún problema en jugar en el Barça, al contrario".

Por si esto fuera poco, Di María 'golpea' todavía más a los blancos al minimizar su sentimiento de pertenencia a este club en comparación con aquel en el que jugó en su país natal, Argentina, al expresar que "el único club por el que no podría fichar jamás es Newell's Old Boys, ya que soy fan de Rosario Central".

Y la 'rajada' no termina ahí, toda vez que Di María explica que en 2014 recibió una carta del Real Madrid pidiéndole no jugar la final del Mundial 2014 por su estado físico, ante lo que asevera que "me tomé la molestia de leerlo y luego lo rompí", algo que le molestó hasta tal punto que actualmente estima que "jugar contra el Real Madrid es una motivación".

Además, Di María elogia al eterno rival con palabras de halago a Leo Messi, que en su opinión es "un jugador que te sorprende día a día y que hace cosas increíbles en el campo", añadiendo que "cuando lo tienes a tu lado sabes que las posibilidades de ganar son mayores".