Los siete pesos pesados del Real Madrid que se juegan su futuro ante el PSG en la Champions League

Desde Zidane hasta Cristiano Ronaldo pasando por Isco, Bale o Benzema

La eliminatoria frente al PSG determinará buena parte del futuro merengue

Cristiano Ronaldo, ayer en el entrenamiento del Real Madrid. Imagen: Reuters

El Real Madrid disputa hoy la ida de los octavos de final de la Champions League frente al PSG (aquí puede consultar dónde y cómo verlo). Será algo más que un partido y una eliminatoria. Para varios integrantes del conjunto blanco será el juicio en el que se pueda decidir su futuro. Siete de sus componentes verán como lo que suceda hoy les determinará para su posible adiós al Bernabéu en verano.

1.- Zidane

Es sin dudas quién más en riesgo tiene su futuro en función de lo que suceda ya no sólo en este partido, sino en lo que resta de temporada. Ayer, en sala de prensa, el preparador insistió en que no tiene "que demostrar nada a nadie", pero lo cierto es que si los blancos caen en Europa a las primeras de cambio, por mucho que haya ganado, acabará con casi toda seguridad fuera del club.

Sus pulsos a la directiva en materia de fichajes (e incluso con el once que hoy disponga) le han ido deteriorando junto a unos resultados que han provocado el divorcio con algunos jugadores que se alejan del respaldo unánime que antes tenía.

2.- Cristiano Ronaldo

En la Champions CR7 se transforma. Esta temporada sólo se ha podido ver con regularidad la mejor versión del luso cuando ha lucido el escudo de estrellas en la manga derecha. Con Neymar (su posible sucesor) delante, el luso deberá demostrar que puede seguir liderando un proyecto galáctico como el merengue y hacerlo, además, al coste de la renovación que exige.

De lo contrario, en el Bernabéu no verían con malos ojos su salida... si hubiera alguna oferta. Por ahora no hay atisbos de propuesta alguna, pero tampoco se descartan. La inyección económica que podría recibir de su venta ayudaría a la revolución que se está planteando desde el palco.

3.- Benzema

Es uno de los principales señalados por la grada. Pero Zidane lo sigue blindando. Es su favorito y lo demuestra en cada alineación. De ahí que el futuro de uno y otro pueda ir de la mano. Si Zidane se marcha, ya con 30 años en el pasaporte, parece que a Benzema le quedarían pocos paracaídas que frenar su caída.

Ni siquiera el de presidente, decidido a potenciar el puesto de '9' con el primer fichaje de un gran delantero en la última década y puede que abriendo la salida al galo. De su rol en esta eliminatoria dependerá buena parte de esta decisión.

4.- Bale

Podría ser la gran sorpresa del once del Real Madrid no por su presencia, sino por su ausencia. El galés no las tiene todas consigo y mantiene un silencioso pulso con su entrenador. No le gusta, por ejemplo, cómo está gestionando el técnico su retorno tras su lesión.

Un enfado que podría forzarle a decir adiós, algo que tampoco ven mal en el Real Madrid, porque su buen mercado en Inglaterra ayudaría a hacer caja. Su agente dijo hace poco que su precio es de 222 millones de euros, el mismo que Neymar. En la Premier no pagarían tanto por él... pero sí podrían abonar una jugosa cantidad que ayudaría a potenciar los futuros cambios en la plantilla.

5.- Isco

Si Bale finalmente no juega de inicio, Isco podría no ser el sustituto del galés. Lucas Vázquez es el que tiene más papeletas. Sería el reflejo de cómo Zidane le ha perdido la confianza que sí le tenía la temporada. El jugador no está dispuesto a soportar un rol secundario y si su suplencia se convierte en tendencia, no dudará en pedir su marcha del club, opción que tampoco desagrada en el Bernabéu.

6.- Keylor Navas

El portero costarricense vive siempre en el alambre. Y casi siempre se ha salvado. Primero le tocó con David de Gea, cuando estuvo a un paso de entrar en el trueque con el United para que el español fuera el nuevo portero del Real Madrid.

Este mes de enero le ha tocado vivir una situación similar con Kepa Arrizabalaga. El guardameta del Athletic no ha fichado por el empeño de Zidane. Navas volvió a salvarse. Puede que no haya una tercera vez. En esta eliminatoria se le mirará con lupa. Cualquier fallo podría terminar siendo la condena definitiva para dejarle salir y abrir paso al mismo De Gea o Courtois.

7.- Varane

El francés es uno de los pocos futbolistas que parece mantener cierta regularidad positiva en un Real Madrid que ha hecho de la irregularidad su modus vivendi. Hoy formará de inicio en el once blanco. Un buen papel podría disparar el interés del Manchester United por hacerse con sus servicios. Los ingleses amenazan con presentar una oferta irrechazable que lo alejaría de la capital, más si su rol en estos partidos sigue siendo determinante.