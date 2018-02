Gumbau: "En mí queda el niño que creció en las inferiores del Girona"

Leganés (Madrid), 14 feb (EFE).- La cuenta en la red social Instagram de Gerard Gumbau (Campllong, 1994) es la de una persona que está orgullosa de su pasado deportivo y de dónde viene. Pese a que hay fotografías con su actual camiseta, la del Leganés, también se le puede ver en otras vestido con el uniforme del Barcelona. Y si se sigue bajando, recuerdos de sus inicios en el Girona. Este fin de semana se enfrenta, en Primera, al equipo que le vio crecer. Antes atendió a EFE.

Pregunta: El Sevilla terminó con el sueño de la Copa y por tanto ahora tendrán menos carga de partidos. ¿Aún hay tiempo de engancharse a Europa o si logran la salvación se habrá acabado la temporada para el Leganés?

Respuesta: Nuestro objetivo principal desde el principio de la temporada es la permanencia. Sería un gran objetivo a cumplir porque todos los equipos de Primera son muy buenos y cuesta mucho mantenerse. Si hacemos muchos puntos y nos salvamos cuanto antes, ya se verá. Pero el objetivo principal es la permanencia.

P: Usted sabe lo que es jugar competiciones continentales con el Barcelona. Para muchos vestir la camiseta azulgrana en el Camp Nou es su máxima aspiración profesional. ¿Cómo se lleva el hecho de haberlo logrado tan joven y haber tenido que salir de allí?.

R: Al principio cuesta salir de allí porque es un sueño poder estar en 'Can Barça', que es de los mejores sitios para crecer como futbolista. Me llegó muy pronto. Estaba en el Girona y si me hubieran contado que en dos años iba a estar en el primer equipo del Barcelona les diría que estaban soñando, diciendo alguna mentira. Al principio cuesta salir porque lo tienes todo. Estás con los mejores del mundo, jugando siempre con el balón, otros sistemas de juego.

Pero al final uno lo que tiene que hacer en su carrera es marcarse unos objetivos, no conformarse nunca con nada. Cuando las cosas no salen bien o no estás del todo a gusto y no ves que puedes llegar más lejos, tienes que cambiar de objetivos y centrarte en otros para poder crecer poco a poco. Así lo he hecho. He venido aquí a crecer como futbolista y a asentarme en Primera. De momento creo que lo estoy logrando.

P: ¿Se puede disfrutar tanto de intentar mantenerse como de pelear por conquistar un título?

R: Si al final se consigue lo celebras más o menos igual porque es tu objetivo. Pero creo que se sufre más por el descenso porque estás cada partido intentando conseguir la victoria, que son muy caras en Primera. Los que tienen la suerte de poder competir por el título están más acostumbrados a ganar y disfrutan más jugando.

P: Esta jornada se miden al Girona, el club del que salió. ¿Cuáles cree que son las claves de su gran temporada?

R: Lo primero de todo la dinámica que llevan desde hace tres o cuatro años con el mismo entrenador, con el mismo sistema y casi los mismos jugadores que el año pasado. Si tu crees que puedes competir en Primera y encima te salen los resultados, te creces más. Encima ya tienes el equipo hecho, el sistema hecho, todos los movimientos que te dice el entrenador... Está dando sus frutos.

P: ¿Se imaginaba algún día el estadio de Montilivi albergando partidos de Primera?

R: Es un sueño. Dices, ojalá el equipo de mi ciudad pueda estar algún día en Primera porque nunca había estado. Se lo merecía, llevaba tres o cuatro años intentando estar ahí arriba en Segunda. Estaban haciendo un gran trabajo y por suerte lo consiguieron el año pasado. Ahora lo están disfrutando este año en Primera.

P: ¿Qué queda de usted en el jugador que se formó allí?

R: En mí queda el niño que creció como futbolista en las categorías inferiores del Girona, enamorado de la ciudad, que vive a cinco minutos de allí, con compañeros y gente conocida en el cuerpo técnico. Siempre que puedo viajo allí a ver a mi familia. Una parte mía está en Madrid pero la otra está en Girona.

P: Detrás de la entidad está la sombra del Manchester City y hay varios jugadores del club inglés cedidos allí. ¿Perjudica eso a canteranos como lo fue usted?

R: Perjudica o ayuda. Ahora por suerte tienen un filial en Segunda B, cosa que no pasaba cuando estaba yo. A lo mejor es más difícil porque tienen que dar un nivel mucho más alto porque tienen otra cantera que es la del City, que trabaja muy bien a sus jugadores. Pero también una gran oportunidad de poder hacerlo bien y demostrar que valen para el Girona o para el Manchester City si lo consideran.

P: ¿En qué ha cambiado el Gumbau que llegó en verano al Leganés?

R: En cada entrenamiento demuestro que puedo estar ahí, nunca me doy por vencido. Llegué aquí sabiendo que ser titular era difícil porque venía de Segunda B, pero con mi trabajo y mi sacrificio demuestro cada día al entrenador que estoy preparado para cuando me necesite. Cuando he tenido las oportunidades las he aprovechado, creo que he jugado buenos minutos, hemos tenido una gran dinámica de equipo y eso ha hecho que siga jugando. Espero que siga así y que pueda jugar muchos partidos más en Primera.

P: ¿Está Garitano a la altura de un entrenador campeón de Europa como Luis Enrique?

R: Yo creo que no se puede comparar a los entrenadores porque cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su equipo. No es lo mismo entrenar al Leganés que al Barcelona. Comparar no me gusta, cada uno tiene su estilo. Luis Enrique es un gran entrenador y Garitano con su estilo también.

P: Es llamativo que no le tiembla el pulso para probar el disparo lejano. El día del partido contra el Betis le funcionó y marcó. ¿De dónde le viene esa cualidad?

R: Desde pequeño todo el día estaba chutando en casa con el balón, mi padre siempre ha sido futbolista. Tengo ese don de que chuto y chuto fuerte. Encima van a puerta. Creo que aún no tiro a puerta en los partidos tanto como debería. Por suerte el día del Betis entró, pude celebrar mi primer gol en Primera y estoy muy contento por ello.

Carlos Mateos Gil