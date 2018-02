Valdano: "Si Sergio Ramos pide el apoyo de la afición, es porque hay un punto de inseguridad"

La afición del Real Madrid dará hoy un recibimiento por todo lo alto al equipo en los alrededores del Bernabéu. Imagen: Reuters

El Real Madrid y sus jugadores se han volcado en pedir en las últimas horas el apoyo a su afición. Con Sergio Ramos, su capitán, a la cabeza, los futbolistas han insistido en que necesitan de un Bernabéu y caliente para jugar ante el PSG en la Champions League. Ese mensaje a la afición podría ser una muestra de inseguridad. Así lo cree Jorge Valdano, exjugador, entrenador, director deportivo y director general del vigente campeón de Europa.

"Vamos a ver la versión Champions del Real Madrid", empezó a explicar Valdano en Onda Cero. "Lo ha hecho muchas veces a lo largo de la historia, los jugadores no han envejecido en los últimos seis meses y el entusiasmo muchas veces suplanta las dificultades tácticas. Esos desajustes se terminan resolviendo con una buena actitud y con el apoyo de la gente, que es lo que reclama Sergio Ramos, aunque si pide el apoyo de la gente es porque hay un punto de inseguridad", reflexionó.

Valdano insistió en que tendrá que ser el equipo el que anime al público y no al revés. Es cómo funciona el Bernabéu. "Todos sabemos que el Bernabéu responde al estímulo del equipo, no es que el Bernabéu te rescate cuando estás en un momento de dificultad, responde a la excitación del equipo, al entusiasmo, pero está bien predisponerlo. Los jugadores lo ven como una última oportunidad y un Bernabéu encendido también genera cierta intimidación en el adversario", definió el inventor del término 'miedo escénico' para referirse a los blancos.

Además, Valdano dijo que no cree que Zidane vaya a dar la sorpresa en la alienación. "Dudo mucho que vaya a jugar Lucas Vázquez por Bale, pero lo dudo mucho si Bale está en condiciones físicas. No creo que en el partido más importante Zidane vaya a renunciar a la BBC. También puede ser un globo sonda dirigido al entrenador rival para condicionar sus decisiones. Si no es para despistar no entiendo que salga esta información", concluyó.