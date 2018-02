'Bombazo' en el Real Madrid - PSG: se filtra el once que usará Zidane, sin Bale y con Isco

El entrenador francés no apostará por el 4-3-3, sino por el 4-4-2

Lucas Vázquez parecía ser la alternativa más viable, pero Isco le adelanta

Bale, al fondo, no será titular. Isco, en primer plano, jugará en su puesto. Imagen: EFE

El Real Madrid jugará esta noche, frente al París Saint Germain (PSG), sin la BBC. Este mediodía se ha filtrado el once con el que jugarán los merengues y en él no figurará Bale tal y como se venía rumoreando en los últimos días. Zidane apostará por Isco. El vigente campeón de Europa jugará, por tanto, con un 4-4-2 y no con el 4-3-3 que se preveía hace semanas.

Según adelanta la Cadena Cope, el Real Madrid jugará con esta alineación: Keylor Navas; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Isco, Kroos, Casemiro, Modric; Benzema y Cristiano Ronaldo.

Finalmente Zidane tampoco usará, de confirmarse este equipo, a Lucas Vázquez, que sonaba como la opción preferencial para reforzar la banda derecha y ayudar a Nacho en la tarea de defender a Neymar, que actuará, presumiblemente, en la banda izquierda del ataque francés. La tercera alternativa, la de Marco Asensio, era más residual y habría sido más sorprendente.

Isco, que en los últimos partidos del Real Madrid había sido suplente, contará así con un espaldarazo de su entrenador para jugar en el que se considera el partido más importante del año.

También se puede entender como un pulso de Zidane a Florentino Pérez. El presidente es más partidario de usar la BBC, pero el entrenador, en este partido en el que se la juega, morirá con sus propias ideas, sin atender a presiones de ningún tipo.