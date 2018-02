Ziganda: "Está igualado, no le doy más vueltas a su parón o al frío"

14/02/2018 - 18:30

El entrenador del Athletic Club, Kuko Ziganda, ha asegurado en la previa del partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa frente al Spartak Moscú, que se jugará en el Stadion Spartak de la capital rusa, que prevé una eliminatoria igualada ante un equipo pese al intenso frío o pese a la falta de rodaje del rival por el parón en su liga.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

"Espero una eliminatoria igualada y no le doy más vueltas a si ellos vienen de parón o a si a hace frío, en el campo son once contra once y a ver quién puede más", manifestó en rueda de prensa.

Del rival, pese a esa inactividad, destacó su experiencia. "Tenemos respeto al campeón de la liga rusa, sabemos del potencial que tienen hoy día y la capacidad que tienen para captar buenos jugadores y competir. Es un equipo muy completo y con jugadores determinantes de sobra conocidos".

"Tiempo para conocer al rival hemos tenido de sobra. Lleva un par de meses de 'parón', estamos alerta porque tenemos la experiencia de la eliminatoria contra el Lokomotiv. Es un partido de tú a tú, en igualdad de condiciones, y lo que vale es lo que uno hace en el campo", aportó al respecto.

Ziganda cree que cada partido puede ser un refuerzo y que están ante una "gran oportunidad" de mejorar la dinámica. "En este caso el discurso es más fácil, es una competición diferente, sólo el brillo del campo y el rival y lo que rodea al partido te saca de la rutina diaria", reconoció.

Con la irregularidad en LaLiga Santander, en la que marchan decimoterceros, la Liga Europa puede salvar la temporada. "Es algo muy estimulante para todos. Vimos cómo el equipo se agarró al final de la fase de clasificación a pasar esa fase de grupos. La intención es intentar hacer un buen partido para intentar pasar la eliminatoria", señaló.

"Tiene que ser un estímulo muy claro, un toque como que todos queremos más. Creemos que podemos hacer mejor las cosas, nuestros seguidores esperan más del equipo y del entrenador y me lo tomo así; queremos más", aseguró ambicioso.

En este sentido añadió que en cada entrenamiento y en cada partido la intención es dejar la mala racha atrás y trabajar para mejorar. "Intentamos darle la vuelta a todo y tener otras sensaciones en el campo. Nos está costando pero me lo tomo como un estímulo, es la única manera de poder tirar hacia adelante", comentó.

Al ser preguntado por si creía que de esta eliminatoria podía depender su continuidad en el banquillo del Athletic Club, no quiso entrar a valorarlo. "Siento que es una eliminatoria importante para el club. Eso es lo importante a día de hoy", manifestó.