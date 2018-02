El pulso entre Neymar y Mbappé que tensiona al vestuario del PSG

El galo, dispuesto a ser el mejor del mundo por delante del '10'

El brasileño se esfuerza por ganar el Balón de Oro para pararle

Imagen: Reuters.

El vestuario del PSG ha cambiado radicalmente tras el final del mercado de fichajes del pasado verano. Las llegadas de Neymar y Kylian Mbappé han cambiado el ecosistema del cambiador. El brasileño fue contratado para ser el número uno, pero el galo, aunque aún tiene mucho recorrido por delante, aspira a lo mismo...y para ello debe superar al '10', una tarea que le importa asumir.

Cuenta El País que es muy significativa la actitud del galo, que admira y respeta a Neymar, pero que en ningún momento le trata como a un 'superior'. Ve en él como una motivación extra para convertirse en el mejor jugador del mundo, algo que ve posible atendiendo a sus capacidades. La seguridad que transmite en sí mismo no es un farol y le lleva, casi de manera involuntaria, a desafiar al 'gallo' del vestuario.

Esto no ha pasado desapercibido para Neymar, que ante todo desea ser el futbolista que herede el trono de Messi y Cristiano. Precisamente, tiene en su equipo a otro de los aspirantes a conseguirlo, aunque la diferencia de edad entre ellos es notoria (19 frente a 26). Por eso, antes de que el joven galo le coma la tostada, desea hacerse con el Balón de Oro, encumbrarse a lo más alto. Protegerse, de alguna manera, contra el talento que viene por detrás.

En un intento por marcar las distancias, Neymar ha tratado a Mbappé dentro del vestuario como si de un canterano, rozando la condescendencia. El ex del Mónaco no se ha inmutado.

El resto de jugadores asiste con expectación a este pulso casi inesperado. La llegada de Neymar no fue recibida con todo el entusiasmo que se podría haber imaginado. De hecho, Edinson Cavani advirtió a Mbappé de que no se dejase intimidar, que diese rienda suelta a su fútbol: "Ve a lo tuyo. No sirvas a nadie". El francés solo se ciñe a esa premisa.