Piqué: "Tiene muy buena pinta este año pero hay que ser prudentes"

15/02/2018 - 14:49

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que la temporada que está haciendo el equipo blaugrana hace pensar en que puede ser "fantástico" a nivel de títulos pero, pese a que cree que tiene "muy buena pinta" tanto este año como el cruce de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea FC asegura que tienen que ser "más prudentes" que nunca.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"Las expectativas son máximas. Siempre que vas a jugar con el Barça por todo el mundo eres favorito o tienes oportunidad de ganar. Hay un ambiente positivo, tiene muy buena pinta este año pero se debe ser más que nunca prudente y aprender del año pasado", aseguró en un acto.

Piqué aseguró que pese a que puedan estar muy bien, un mal día contra el Chelsea les puede "privar" de la 'Champions'. "Un mal día te puede hacer pasar de tener un año que puede ser fantástico a que no lo sea tanto", argumentó.

Sí aseguró que la Liga de Campeones es prioritaria y, por otro lado, desveló que ha entrenado este jueves con normalidad y todo apunta a que podrá jugar sin problemas la eliminatoria. "La 'Champions' es una competición muy importante y vamos con ganas de poder ganar y dar un primer paso para pasar la eliminatoria.

El central blaugrana, que apadrinó el acto del acuerdo entre el club y Beko --que ya era patrocinador del club y ahora tendrá el patrocinio de la camiseta de entrenamiento--, aseguró como uno de los protagonistas que es de la nueva campaña 'Eat like a pro with Beko' ('Come como un profesional con Beko') y del spot, junto a Leo Messi, Luis Suárez o Ivan Rakitic, que ha aprendido a comer bien.

"En mi carrera he aprendido a comer bien, no como cuando empezaba que comía demasiado chocolate. Si no comes bien, si no te recuperas bien, tienes más riesgo de sufrir lesiones. Como atleta lo más importante es sin duda comer bien y descansar", aseguró.