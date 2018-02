Garitano sobre su renovación: "No sé lo que va a pasar"

Leganés (Madrid), 15 feb (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, no quiso pronunciarse acerca de su decisión de continuar o no en el club blanquiazul durante la previa del encuentro ante el Girona, volviendo a aplazar esa decisión al futuro.

"Voy a muy corto plazo, no sé lo que va a pasar. Me voy a centrar en intentar llegar a Girona bien, al Madrid el miércoles. Y así. No me pongo a pensar. Cuando acabe ya veremos", declaró ante los medios de comunicación.

Preguntado sobre si un día se ve alcanzando al cartel de Unai Emery dado que sus comienzos en los banquillos guardan cierta semejanza, indicó: "Me veo llegando al lunes y como no espabile no sé si voy a llegar a dentro de diez días. La trayectoria de Emery es otra historia".

Asimismo habló de su propia figura y de la de técnicos como Pablo Machín, con el que se verá las caras en Montilivi y que tampoco llegó a la elite como futbolista: "Haber sido un gran jugador de elite no te garantiza absolutamente nada para entrenar. Te puede ayudar a llegar más fácil pero ya puedes tener seis o siete 'Balones de oro' como jugador que si estas entrenando y pierdes te vas a la calle".

En relación al rival, opinó: "Es un muy buen equipo, trabajado en muchas situaciones y al que no es sencillo contrarrestar. Pero estoy seguro que ellos y nosotros estamos encantados de poder jugar en contra en Primera. Intentaremos jugar un gran partido pero ya vemos de la dificultad, porque por ahí han pasado grandes equipos y no han sido capaces de sacar nada. Por lo menos lo vamos a intentar".

Garitano destacó del contrario 'el convencimiento en lo que hacen': "Se les ve muy convencidos en su idea, en su forma. Les da igual si es fuera o en casa, les da igual el rival. Están muy seguros y muy convencidos de que pueden sacar los partidos con cualquiera. Ante el Sevilla tuvieron momentos puntuales para ponerse por delante, no les dejó un gran portero".

"Estuvieron cerca de ganar ese partido, también en el Wanda Metropolitano... eso fuera. En casa le han ganado al Athletic, al Real Madrid, al Málaga... Están bien trabajados, tienen talento y creen en lo que hacen. Eso es lo más importante de un equipo", completó.

En la misma línea, declaró: "Machín cogió al Girona, en un momento difícil en el que podían bajar a Segunda B. Tuvo que sacar muchísimos puntos para mantener esa categoría. Lo consiguió. Luego jugaron playoffs, han estado siempre con los mejores en Segunda compitiendo bien durante tres temporadas".

"Eso no es nada sencillo, más habiéndose quedado fuera del ascenso al final varias veces. Se han adaptado a Primera y lo están haciendo francamente bien. Somos muy parecidos los dos y estamos encantados de poder jugar partidos en Primera", agregó.

Para esta cita, el entrenador contará con numerosas bajas: "Suele ocurrir. El mes de febrero, después de un mes con muchos partidos, para un equipo como el nuestro suele tener consecuencias. Ya lo sabíamos desde hacía tiempo que podía ocurrir. No me voy a quejar de que esto pueda pasar pero las bajas son muchas".

Sin embargo, eso no implica que vaya a entrar en la lista el saudí Yahia Al-Shehri: "Es consciente de que para poder jugar en esta liga necesita mejorar muchas situaciones en el físico. No es a corto plazo, se consigue a medio-largo plazo. Cuando lo consiga tendrá opciones de ir citado, mientras tanto es imposible".

Sí lo harán los canteranos Sierra y Mozo: "Es lo que tenemos e intentamos sacar rendimiento. Para momentos puntuales te da, pero para darles continuidad hace falta más cosas. Los chavales ponen mucho de su parte y seguro que van creciendo. Hay que dejarles tranquilos y si tienen la oportunidad de poder jugar estoy convencido de que van a rendir y de que lo van a hacer bien".

Además consideró que los meses de competición que les quedan no serán sencillos: "Ya venía avisando antes de jugar contra el Sevilla o el Madrid de que todo esto nos iba a costar. Pero lo hemos buscado, es una experiencia nueva. Estos meses van a ser muy duros pero vamos a intentar volver a mantener la categoría y volver a hacer la que sería una gran temporada".