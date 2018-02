'The New York Times' especula con el final de Florentino Pérez en el Real Madrid

La publicación vincula un fracaso en Champions a un fin de etapa

El artículo incide en la falta de crítica en la entidad blanca

Enumera sus éxitos deportivos y económicos...y la oposición

Florentino Pérez, junto a Nicolas Sarkozy, en el Real Madrid-PSG. Imagen: Reuters.

El Real Madrid obtuvo una primera victoria ante el PSG en una eliminatoria que se presupone mucho más que eso: es una especie de test para todos los estamentos del club blanco. A falta del partido de vuelta en París, técnico y jugadores se la juegan, pero...¿y si también estuviese en juego el reinado de Florentino Pérez en Concha Espina?

En un artículo en su web en español, The New York Times analiza cómo el modelo deportivo y económico del Real Madrid haría muy difícil la permanencia del presidente en su club si finalmente el camino de la Champions League (tras perder las sendas de Liga y Copa) se detiene para siempre en octavos. La palabra fracaso no está en el diccionario de una entidad que es capaz de bajar a los infiernos solo unos meses después de conseguir Champions (la segunda consecutiva, la duodécima de su palmarés), Liga, Supercopa de Europa, Supercopa de España y Mundial de clubes.

La publicación estadounidense incide en que el conjunto blanco, a través de sus canales oficiales, obvia los momentos negativos en clave deportiva y que, de la mano de Florentino, se ha diseñado un 'Disneylandia deportivo' en el que no se debe dar imagen alguna de debilidad. Sin embargo, el devenir del curso 17/18 con un K.O. en octavos de Champions daría lugar a casi tres meses de competición sin objetivo alguno que no fuese el de vagar hasta que llegase el Mundial.

The New York Times, a la vez que enumera los éxitos de esta política de la exigencia (los títulos deportivos, el crecimiento económico que sitúa a la entidad madridista como la marca más valiosa...), toca diferentes teclas dentro del club que se refieren a la situación de los que se salen del recorrido marcado desde el palco y piden un cambio.

Mientras que desde la Asociación de Socios del Real Madrid (SRM) se habla de la falta de pluralidad que hace que "cualquier voz que sea crítica a ese modo de pensamiento -al de Florentino- es tachado de inmediato como antimadridista", la Plataforma Blanca por el Madrid asegura que "hay una falta de democracia y de transparencia", según las palabras de su portavoz, Eugenio Martínez Bravo.

"Hay una percepción de que el ciclo de Florentino está cerca de su fin", dice Martínez Bravo. Sin embargo, el periodo de mandato del presidente desnuda parte de la frase, ya que, si no dimite, podrá estar hasta 2021 dominando el club. Y, al margen de este plazo, se da una cierta dificultad para acceder a la presidencia de una entidad fortificada.

Martínez Bravo reconoce las dificultades para que las fuerzas opositoras dentro del club puedan presentar un candidato que haga frente a Pérez, que revalidó su mandato en 2013 y 2017 sin que nadie pudiese optar a se candidato. Las condiciones son leoninas: tras un cambio en los estatutos que aprobó el mismo Florentino, solo son 'elegibles' los socios con 20 años al menos de antigüedad y un aval de unos 75 millones de euros.

Plataforma Blanca ha intentado fraguar una candidatura y ha llegado a establecer contactos con bancos y empresas, pero sin éxito. No hay manera de penetrar en la maraña de poder del presidente. Sin embargo, la perspectiva de un año en blanco, de que el club (teniendo en cuenta solo lo deportivo) no sea capaz de mantener el ritmo impuesto por la directiva, podría generar un terremoto, un punto de inflexión. De momento, a sus casi 71 años, Florentino sigue imponiendo su absolutismo.