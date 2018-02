Djené: "Estoy trabajando para estar en un equipo más importante"

Getafe (Madrid), 15 feb (EFE).- Djené Dakonam, defensa togolés del Getafe, declaró este jueves que se encuentra "muy contento y concentrado" en el club madrileño, pero admitió que trabaja para estar en el futuro en un equipo "más importante".

Djené, de 26 años, cumple su primera temporada en la máxima categoría del fútbol español en las filas del Getafe. Anteriormente había jugado en España en el Alcorcón, de Segunda.

"Estoy contento de estar en Getafe en mi primer año en Primera. Es un equipo sin presión cuando pierdes, pero yo estoy trabajando para estar en un equipo mejor, más importante", dijo Djené, que no quiso opinar sobre cuánto tiempo estará ligado al club madrileño, con el que renovó hace poco hasta 2023.

"Mi renovación me da seguridad y haya ofertas o no estoy muy concentrado en el Getafe y en cumplir el objetivo. No sé lo que va a pasar", apuntó.

Djené habló sobre el esquema táctico que imprime su técnico, José Bordalás, con el que ya coincidió en el Alcorcón.

"Hacemos un buen trabajo defensivo en grupo. También generamos ocasiones. Nuestra fuerza es el trabajo defensivo colectivo. Luego en los contraataques hacemos ocasiones", señaló.

El Getafe es undécimo de la clasificación con 30 puntos, doce por encima del descenso.

"Cuando llegué, el objetivo del grupo era la salvación. Ahora queremos llegar rápido a los cuarenta puntos y después soñar, pero lo primero es salvarse", concluyó.