Valverde: "Si piensas que tienes margen de error das un paso para cometer ese error"

16/02/2018 - 15:51

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que no están pensando en el Chelsea ni en la Liga de Campeones sino en superar a un Eibar, este fin de semana en Ipurúa, que está cerca de los puestos europeos y en un gran momento, y es que cree que si piensan en el margen de puntos que tienen en la tabla dará un primer paso para cometer otro error.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

"Cuando piensas que tienes margen de error das un paso para cometer ese error. Vamos siempre a ganar, es la forma de afrontarlo. Mirando la clasificación, si pierdes sigues siendo primero, pero no quiero perder", manifestó en rueda de prensa.

Valverde aseguró que para ganar tendrán que plantear el partido de una forma "muy potente". "Tenemos un rival en condiciones extraordinarias. Si contamos los puntos podemos equivocarnos, en las últimas semanas hemos dejado de ganar 4 puntos", recordó sobre los empates contra Getafe y Espanyol.

El Barça sigue con 7 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, en una situación "privilegiada" en la que no quieren dejar de estar. "El no querer perder puntos pasa por admitir la dificultad de la competición, y la admitimos. Cuando decimos que queda mucha Liga es una realidad palpable. Puede seguir pasando que el contrario nos siga recortando puntos", argumentó.

Además, está preocupado por la buena racha del Eibar, que ha ganado 5 de sus últimos 8 partidos. "Desde luego me preocupa el momento en el que están. Tuvo una racha muy mala al principio pero ha cogido la honda que tiene cada año. Juegan de una manera muy característica marcada por el entrenador y están probablemente en su mejor momento de la temporada, casi en puestos europeos", avisó.

"Te hacen entrar en una dinámica de su juego que dominan muy bien. En su terreno son intensos, meten ritmo al partido, centran mucho y hay que saber salir de esa presión a la que te someten para poder hacerles daños. Si sales tiene posibilidades, si no tienes problemas. Son un equipo incómodo" reiteró.

Por ello aseguró que deberán adaptarse a las dimensiones del campo y al estilo de juego del Eibar. "Que el campo sea más pequeño, más estrecho y un poco más corto, estamos acostumbrados a movernos en distancias reducidas. Pero aprovechan el jugar en casa para someter al contrario a una presión de la que es difícil salir", destacó.

Sin pensar en el Chelsea, celebró pese a "tocar madera" el estar recuperando jugadores, como Ousmane Dembélé o próximamente Thomas Vermaelen. "Es verdad que ayer entrenamos con todo el equipo, que Vermaelen hizo la primera parte con el grupo y que Piqué se reincorporó. Queremos llegar a las partes decisivas de la temporada contando con toda la plantilla, pero ya sabemos que esto nunca es así", reconoció.

Por otro lado, mostró su confianza en Leo Messi y en que lo dé todo con el Barça sin pensar en el Mundial de este verano y, sobre una supuesta oferta de un equipo chino a Andrés Iniesta, no quiso valorarlo. "Si eso llegara a suceder, que tuviera una oferta, ya lo pensaría. De momento no tengo nada que decir, ni siquiera lo he pensado", aportó.

Y en cuanto al triunfo del Real Madrid sobre el PSG en la Liga de Campeones, comentó que todo sigue abierto para la vuelta en París. "Vi el partido, contando con que suponíamos que había varios resultados posibles, la verdad es que fue disputado. El Madrid tuvo más pegada en momentos puntuales y se llevó el partido pero todavía no hay nada decidido", manifestó.