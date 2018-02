Emery: "Estoy seguro de que pasaremos ante el Real Madrid"

16/02/2018 - 17:00

El entrenador del Paris Saint-Germain, Unai Emery, se ha mostrado convencido de que pasarán a cuartos de final de la Liga de Campeones a pesar de la derrota de este miércoles en la ida de octavos en el Santiago Bernabéu (3-1), y ha pedido que para la vuelta dirija el encuentro el mismo árbitro "con el mismo criterio para el equipo que juega en casa".

"Para mí, las cosas no cambiaron tras este partido, aunque fuese importante. Recuerdo los partidos importantes aquí -en el Parque de los Príncipes- con los goles de Weah, Valdo o Kombouaré, o el año pasado contra el Barcelona (4-0), o contra el Bayern (3-0) a principios de año. Pienso en todas estas cosas positivas para la calificación. Estoy seguro de que lo demostraremos aquí y que pasaremos", señaló en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado en casa ante el Estrasburgo.

Además, apeló al apoyo de los aficionados para darle la vuelta a la eliminatoria el próximo 6 de marzo. "Soy el entrenador y asumo mis responsabilidades todo el tiempo. El miércoles, las primeras horas pudieron ser un poco complicadas, pero después sentí el deseo y la motivación y vi el mensaje positivo. Debemos continuar y recordarles a todos que el Parque de los Príncipes tendrá 11 jugadores sobre el campo y que con los seguidores seremos 12. Con la confianza y la motivación de todos, incluso podremos jugar con 13", subrayó.

A pesar de la derrota, el técnico vasco aseguró que su equipo hizo "un buen partido" en el Santiago Bernabéu. "Después, el fútbol es así. Puedes ser mejor que el rival gran parte del partido, pero no cambias tus oportunidades de gol. Y los otros pueden anotar. El equipo hizo un buen partido contra el mejor equipo, en estos momentos, del mundo. Después de revisar el partido, estoy convencido de que podemos ganar y clasificarnos", indicó.

"También estoy contento con la forma en que respondieron los jugadores. Este no es el resultado que queríamos, lo podíamos haber conseguido mejor, pero mucho de lo que sucedió en el terreno de juego es lo que quería. Si no hemos anotado mucho, debemos seguir trabajando para crear oportunidades", añadió antes de afirmar que su futuro "es el presente y el partido de mañana".

Emery también tiró de sarcasmo para criticar la labor arbitral del italiano Gianluca Rocchi en el duelo de ida. "Quiero, si es posible, que pite el mismo árbitro aquí en París, el mismo árbitro con el mismo criterio. Si él repite el mismo partido aquí, estoy contento; si arbitra con el mismo criterio, para el equipo que juega en casa. Sería bueno que repitiese el mismo árbitro con el mismo criterio para nosotros", manifestó.

Ante las críticas por la actuación del brasileño Neymar en el Bernabéu, el de Irun salió en su defensa. "Para mí, hizo un gran partido, mostró muchas cosas positivas para marcar la diferencia. Si él mejora, de ese gran partido, pequeños detalles, que estoy seguro que hará en casa, demostrará a todos lo buen jugador que es", señaló.

Por otra parte, entendió el malestar en algunos jugadores por su elección del once ante los de Zinédine Zidane. "Todos los jugadores quieren jugar, y aún más los partidos importantes. Es normal que algunos jugadores se molesten por no jugar el miércoles, pero respetan a sus compañeros de equipo. Esta competencia me gusta", finalizó.