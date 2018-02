Umtiti por Alcácer, único cambio en la convocatoria del Barça para visitar al Eibar

16/02/2018 - 18:36

El defensa central Samuel Umtiti es la principal novedad en la convocatoria del entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, para el partido de este sábado en Ipurua frente al Eibar, correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga Santander, una vez cumplido el ciclo de sanciones y entra en la lista por el delantero Paco Alcácer.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Pese a haber llevado a cabo la primera parte del entrenamiento con el grupo, el central belga Thomas Vermaelen sigue sin recibir el alta médica y será un partido más, como mínimo, baja. Así, el regreso de Umtiti, sancionado para el choque contra el Getafe CF de la semana pasada (0-0 en el Camp Nou), refuerza la zaga.

Valverde confía en los mismos hombres que no pudieron pasar del empate inicial contra los azulones, salvo que el retorno de Umtiti ha hecho que Paco Alcácer se caiga de la lista y sea uno de los descartados junto a Denis Suárez y André Gomes.

Pese a las molestias que arrastraba, Gerard Piqué se ha entrenado con normalidad y también forma parte de la convocatoria, como Yerry Mina, que no obstante volverá, salvo sorpresa, al banquillo. El buen estado de la enfermería blaugrana y no tener sancionados hace que Carles Aleñà y el portero Adrián Ortolá, del filial, no estén seleccionados pese a entrenarse con el primer equipo.

Así, la lista para visitar al Eibar es la siguiente: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Cillessen, Coutinho, Paulinho, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Aleix Vidal, Umtiti y Yerry Mina.