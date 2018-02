Seedorf: "El partido ante el Alavés no es una final"

16/02/2018 - 19:27

El entrenador del Deportivo de la Coruña, Clarence Seedorf, ha afirmado este viernes que el encuentro de Liga ante el Alavés en Mendizorroza "no es una final" en relación a las posibilidades del conjunto gallego de cara a lograr la permanencia, de la que se encuentran a tres puntos.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Para mí no es una final, es un partido que no va a decidir el éxito del año. Son tres puntos, ni más ni menos. Hablar de final es inútil, no es así. En cinco partidos pueden pasar muchas cosas, tenemos que pensar partido por partido. Estamos preparados y hay que batallar, ser guerreros dentro del campo. Todos queremos ganar", declaró en sala de prensa.

El técnico advirtió del peligro del Alavés. "Será un partido ante un equipo muy bien organizado, saben lo que quieren y nosotros también tenemos que tenerlo claro. Sabemos las fuerzas del Alavés, son agresivos, ordenados y llegan con buena moral. Somos optimistas y queremos entrar al campo con convicción de hacer un buen partido y ser competitivos. Hemos hecho un trabajo intenso, con buenos entrenamientos y tenemos buenas sensaciones. Vamos a jugar para llevarnos los tres puntos", señaló.

Trabajar como equipo es una de las claves del holandés para vencer en Vitoria. "Van a ser 90 minutos intensos, espero ver las cosas que hemos preparado durante la semana. Tenemos mucho respeto al Alavés, la preocupación es saber lo que tenemos que hacer con el balón y pensar como equipo. Hay que tener coraje para jugar el balón cuando se pueda, hacer jugadas cerca del área contraria. Estamos convencidos de que el camino es bueno", indicó.

Además, el holandés no hará muchos cambios en el once. "Me gusta que todos los jugadores tengan claro lo que tienen que hacer, su responsabilidad, no me gusta cambiar muchas cosas, creo que son cosas que no ayudan al grupo a encontrar la mejor condición. Todos tenemos que tener el mismo pensamiento y estar unidos", manifestó.

Seedorf admitió sentir rabia por la derrota ante el Betis. "Lo hicimos bien contra el Betis, fuimos organizados y disciplinados. Sentí rabia por no conseguir puntos en casa pero nadie estaba derrotado, sabíamos que lo habíamos hecho bien, estoy orgulloso, no voy a mentir a mis jugadores. Ahora hace falta seguir y pulir detalles. Vimos a un Deportivo con ganas, luchando hasta el último minuto, esa es la base y creo que vamos a seguir mejorando. A nivel de intensidad fue el mejor partido del año", comentó.

"QUIERO ONCE JUGADORES COMO ANDONE"

En relación al anterior partido, el entrenador deportivista reconoció haber reaccionado en cuanto a intensidad, una de las características que mostró Florin Andone realizando entradas al límite ante el conjunto sevillano. "Creo que hemos reaccionado, quiero once jugadores como Andone. Hay que saber cómo y cuándo entrar pero no me parece para tanto. En Inglaterra esas faltas ni se pitan. Tenemos que seguir siendo así porque el Alavés tiene esta intensidad", añadió.

Por último, Seedorf hizo referencia a la nueva incorporación del Deportivo, el ghanés Sulley Muntari. "Con Muntari hay que ir con calma, está haciendo su plan de programación. Vamos a ir viendo los próximos días y no tenemos ninguna fecha en concreto para decidir cuándo contar con él", sentenció.