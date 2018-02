El 'clan belga' que podría aterrizar en el vestuario del Real Madrid la próxima temporada

Hazard, Courtois y Alderweireld, entre los candidatos para reforzar al Real Madrid

Eden Hazard y Thibaut Courtois. Imagen: Reuters

El Real Madrid será uno de los grandes protagonistas del mercado de verano de 2018. El equipo presidido por Florentino Pérez lleva desde 2014 sin realizar un gasto millonario en tema de fichajes y tras una temporada con más bajos que altos todo hace indicar que así será.

Por eso, desde la dirección deportiva del Real Madrid ya están planificando la próxima temporada. Varios son los nombres que están sonando, pero existe la posibilidad de que el club forme un nuevo clan en el vestuario blanco.

Un 'clan belga' formado por Eden Hazard, Thibaut Courtois y Toby Alderweireld, tres belgas que estarán en el Mundial de Rusia. Ahora mismo los tres están en la pole para firmar por el Real Madrid la próxima temporada.

Hazard es un viejo sueño del Real Madrid y de Zidane. El belga no es el favorito, es Neymar, pero la llegada del brasileño a Madrid en 2018 no será del todo fácil. Todo hace indicar que podría llegar en verano de 2019. Si no llega uno llegará el otro con casi todal seguridad.

El Real Madrid fichará un portero y dos nombres son los favoritos. De Gea el primero, pero el coste de su traspaso se iría por encima de los 100 millones, sin contar su ficha anual. El segundo es Courtois, que siempre ha mostrado su interés en volver a Madrid. El exatlético termina contrato en 2019 y podría salir este verano.

El tercer belga que podría aterrizar en el vestuario blanco es Toby Alderweireld. Según la prensa inglesa, el Real Madrid ha retomado el interés en el exatlético, que lleva más de dos meses lesionado. El equipo blanco necesita un central y el belga, de 28 años, llegaría para competir con Varane y Nacho. Además podría actuar de lateral derecho.