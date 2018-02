Zidane: "Ser entrenador desgasta, pero en el Real Madrid más que en otros sitios"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que en el conjunto blanco hay más "desgaste" que en cualquier otro club, y ha invitado a no pensar más en la victoria ante el Paris Saint-Germain (3-1) en la ida de octavos de Liga de Campeones y a centrarse en el duelo de este domingo ante el Real Betis en el Benito Villamarín (20.45 horas), la mejor manera de "preparar" el duelo encuentro de vuelta ante los franceses.

"(Ser entrenador) Es muchísimo desgaste, más en el Real Madrid. Puede llegar un momento de cambio, para todos, no sólo para el entrenador. No es el momento, pero seguro. Esta profesión desgasta, pero aquí hay más desgaste que en otros sitios", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, explicó sobre su futuro que "no" ve "más allá". "Lo más importante es lo que estoy haciendo ahora, el día a día. Quiero terminar esta temporada, lo que me interesa es lo que tenemos en juego. El resto no me interesa", manifestó, y agradeció las muestras de cariño de sus futbolistas después de unas semanas de críticas.

"Claro que es muy bonito ver a un jugador venir a decirme que está contento con lo que hago. Es la relación que tengo con ellos, conozco muy bien cómo funciona un vestuario, esta conexión a mí me gusta. Hay una buena relación. Agradezco todo lo que pueden decir los jugadores, es muy bonito", añadió.

Por otra parte, el técnico francés se mostró satisfecho con la victoria del miércoles ante el PSG, pero apeló a dejarla atrás. "Esta victoria cambia todo, porque ya casi no podemos trabajar y entrenar. Debemos recuperarnos bien para el siguiente partido. El equipo que vaya a jugar mañana será el más competitivo", señaló. "Fue un partido de equipo, trabajamos todos juntos y eso marcó la diferencia. Si minimizamos los errores creo que podemos ganar a cualquier equipo. Debemos tener más regularidad", prosiguió.

"Ganamos un buen partido, pero es un partido. Vamos a tener un partido de vuelta, pero antes tenemos cinco de Liga", advirtió, destacando que a partir de ahora y hasta el choque de vuelta sólo tendrán dos entrenamientos entre partido y partido. "Estamos acostumbrados a eso, lo que hicimos el otro día lo hicimos bien y ahora hay que pensar en LaLiga y estar concentrados. Hemos tenido pocos días de descanso y es lo que hay. La mente ya la tenemos con LaLiga y el partido de mañana", informó.

Sobre su rival de este domingo, el Betis, Zidane, recordó que ya se impusieron en la primera vuelta en el Santiago Bernabéu (0-1). "Es un equipo bueno y fuerte en su campo. Nosotros tenemos nuestras armas, queremos jugar bien y nos preparamos para hacer un buen partidos de fútbol, y lo vamos a hacer", expuso.

"De Cristiano no se puede dudar"

Además, el preparador galo afirmó que no ha habido un cambio de actitud de sus jugadores. "Los jugadores lo intentan siempre. Lo que quiero de mis jugadores es que cuando estén en el campo den el 100% y es lo que están haciendo, aunque a veces no salen las cosas. Salvo el partido del Leganés en casa, no lo estamos haciendo mal. Respeto a mis jugadores porque ellos lo intentan siempre, a veces podemos fallar, pero es parte del fútbol. Debemos minimizar los errores, porque si lo hacemos podemos ser más efectivos contra cualquier rival", indicó.

"Mis jugadores siguen y comprenden mis mensajes, son muy honestos", dijo, antes de hablar de posibles rotaciones. "Vamos a necesitar a todos los jugadores, por eso me interesa que estén todos preparados. Tenemos cinco partidos de Liga antes del Paris Saint-Germain, son muy importantes y vamos a necesitar estar listos", continuó.

Así, reiteró que confía "en toda" su plantilla. "Tenemos muchos partidos, y más ahora. Vamos a necesitar a todos. Lo que quiero de mis jugadores es que estén preparados, y lo están", aseveró antes de explicar por qué prescindió de Gareth Bale en el once del miércoles. "Son decisiones. Lo que quiero es tener a todos listos, el otro día lo estaban, El otro día quería jugar en rondo porque me parecía mejor jugar así contra el PSG. Voy a contar con todos, me interesa que estén todos enchufados", subrayó.

Y se mostró molesto ante las preguntas sobre por qué no es titular Marco Asensio, que ante los franceses salió en el minuto 79 y revolucionó el encuentro. "Hoy es Marco; ayer, Isco; mañana, Ceballos... Estamos todos en el mismo barco. Voy a tomar decisiones, es muy complicada mi labor. Los jugadores están preparados para jugar cuando tengan la posibilidad, son todos muy importantes para mí", recalcó.

Por último, el marsellés habló de Cristiano Ronaldo, autor de un doblete el miércoles. "De Cristiano no se puede dudar, aunque no meta gol. Con pocas ocasiones te la puede liar. No sé si es su mejor forma, pero sabe que queda mucho y que va a estar. Antes tenemos cinco partidos de LaLiga y es importante", concluyó.