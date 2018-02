Unzué destaca la solidez defensiva del Getafe

Vigo, 17 feb (EFE).- Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, elogió este sábado a su próximo rival liguero, el Getafe, del que destacó su solidez defensiva, y auguró un duelo "intenso" y "duro" en el Coliseum Alfonso Pérez.

"Veremos un Getafe muy bien organizado, es uno de los mejores equipos de la categoría en el aspecto defensivo. Está muy preparado para estar mucho tiempo sin la pelota pero también para hacerte mucho daño cuando la recuperan. Va a ser un rival muy difícil de batir", advirtió el técnico celeste en rueda de prensa.

El conjunto dirigido por José Bordalás viene de sumar un punto en el Camp Nou, donde realizó un notable ejercicio defensivo para contener al líder de LaLiga.

No obstante, Unzué no se espera un Getafe "tan agresivo" como el que se vio el pasado fin de semana ante el Barça porque "cada equipo tiene sus matices y aunque la idea de juego sea muy parecida los futbolistas no lo son".

"No tengo la sensación de que su mayor virtud sea cerrarse atrás y defender un resultado. Lo defienden, creo, con las mismas armas con las que consiguen un resultado a favor. No veo demasiada diferencia entre el Getafe que empieza el partido y el que luego se pueda poner por delante", aseveró.

El preparador navarro reconoció que a su equipo le está costando cerrar los partidos pero no se mostró excesivamente preocupado: "No podemos coger la pelota, meterla debajo de la camiseta y llevarla para el vestuario. Intentas cambiar el ritmo del partido pero muchas veces tienes la idea de que lo que quiere el equipo, ir a apretar arriba, es lo mejor".

Preguntado por las declaraciones de ayer del argentino Facundo Roncaglia, quien dijo que ve al Celta en la pelea por la Liga de Campeones, Unzué respondió que "me gusta la ambición de los jugadores pero siendo realistas es algo muy complicado".

"No me atrevo a decir qué equipos estarán más arriba o más abajo pero sí veo a algunos como Girona, Getafe o Eibar competir a un nivel muy alto con cualquier rival y eso provoca que la Liga esté como esté", subrayó el preparador celeste, quien no se atrevió a decir cuántos puntos serán necesarios para entrar en Europa.

A Unzué también se le cuestionó por las informaciones que apuntan a que sus ayudantes abandonarán el Celta a final de temporada rumbo a Londres si Luis Enrique Martínez acaba fichando por el Chelsea.

"No voy a hablar más del tema, creo que ya di las suficientes explicaciones y fui claro de cuál es mi sensación y la de mi cuerpo técnico", zanjó el técnico, quien confía en que Iago Aspas no se vaya a la Superliga de China pese a contar con una suculenta oferta del Beijing Guoan.

"Me encanta que los jugadores del Celta estén en boca de clubes importantes o que reciban ofertas importantes porque eso significa que lo están haciendo bien. Pero evidentemente mi deseo, e imagino que el de todos los aficionados del Celta, es que Iago Aspas esté aquí mucho tiempo", concluyó.