Bordalás: "No hemos conseguido nada"

Getafe (Madrid), 17 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa que su equipo aún "no ha conseguido nada" esta temporada y que sólo se fija en el partido más inmediato como método para cumplir objetivos.

El empate sin goles que consiguió el Getafe la pasada jornada en el Camp Nou ante el Barcelona no ha llenado de euforia al técnico alicantino, que tiene los pies en el suelo, sólo piensa en la permanencia y en trabajar cada día para seguir en una posición cómoda de la Liga.

"No miro la clasificación. Miro el partido inmediato. Me fijo en el momento. A día de hoy el equipo no ha conseguido nada y quedan muchos puntos en juego. Pensamos en el Celta, en conseguir la salvación lo antes posible. No va a ser fácil viendo lo que cuesta sacar partidos adelante y lograr victorias", dijo.

Bordalás analizó al Celta, su próximo rival este lunes en el Coliseum Alfonso Pérez, y alabó al conjunto gallego, del que dijo que tiene muchas "alternativas" en el juego, combina bien desde atrás y posee un buen contragolpe.

"Si tiene que jugar directo con Maxi Gómez, lo hace y saca buen rendimiento. Han hecho 12 goles desde centros laterales. A nivel ofensivo es muy interesante. Iago Aspas lleva 15 goles y Maxi 12. Son muy equilibrados aunque en los últimos dos partidos no han sacado los resultados que habrían deseado", comentó.

"Están en un buen momento y no va a ser fácil plantarles cara y superarles. Es un gran equipo que respetamos muchísimo. Tenemos mucha ilusión puesta en este partido, estamos preparados, animados, ilusionados y con muchas ganas de que llegue el partido del lunes. Es un partido muy interesante que afrontamos con mucha ilusión conscientes de que el Celta es un gran rival", apuntó.

Bordalás, con la baja segura del portugués Vitorino Antunes por sanción, habló sobre su posible sustituto en el lateral izquierdo y negó la opción de retrasar de posición al senegalés Amath Ndiaye. El entrenador del Getafe, tiene en mente otras opciones.

"Amath, no. Nos da mucho de centro del campo hacía delante. Tiene mucho trabajo y ayuda mucho a nivel defensivo. Pero con su velocidad y desmarques nos aporta mucho ofensivamente. Tenemos alternativas en el lateral izquierdo. Tenemos a Mathías Olivera, a Leandro Cabrera, a Molinero...", resaltó.

También alabó la actitud de los jugadores que disponen de menos minutos a lo largo de la temporada, como el defensa central Bruno González, que fue titular en el Camp Nou y cuajó una buena actuación.

"Es fundamental que los que no participan no bajen los brazos para cuando lo necesiten los equipos. Es una buena noticia, algunos no vienen jugando con asiduidad y, cuando juegan, lo hacen como Bruno, a un buen nivel. Eso es importantísimo para conseguir objetivos y que el equipo no se resienta", señaló.

Por último, habló sobre el japonés Gaku Shibashaki, de quien dijo que tiene que recuperar su mejor nivel y aportar más goles, como el resto de centrocampistas del Getafe.

"Espero que nos dé un gran rendimiento. Es importante que Gaku aporte goles, pero no sólo él, también el resto de jugadores que juegan en el centro del campo. Les insisto que deben marcar y ayudar en esa faceta. Gaku ha tenido sus opciones y no ha marcado por falta de acierto o por mala suerte. Ahora mismo quizá no está a su mejor nivel, confiemos en que lo consiga y que nos ayude mucho, concluyó.