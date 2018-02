José González: "Lo de esta noche es palo muy duro y árbitro se ha equivocado"

Málaga, 17 feb (EFE).- El entrenador del Málaga, José González, indicó esta noche que "en el minuto 60 iba 2-0 ganando", por el gol anulado al defensa Diego González, tras una falta previa señalizada por el colegiado Trujillo Suárez, "a partir de ahí podemos hacer todos los análisis".

José González, insistió "íbamos ganando al tercero de la Liga que no había tirado a portería", y el último "estaba superando al gallito" y en este momento "creo que puede ser una de las derrotas más duras", porque "le hemos ganado al Valencia hoy y hemos perdido injustamente".

"El penalti es claro", sobre el delantero del Valencia Rodrigo, y en el gol anulado "me he fijado en el linier y no levantó el banderín", a partir de ahí "si se ven cosas que no han ocurrido, ver algo que no ha ocurrido es muy difícil".

El técnico malaguista está destrozado "imagínate como estamos", el equipo está "compitiendo cada vez mejor y no conseguimos el triunfo".

"Ya no es la suerte, hoy ha sido otro factor", agregó José González, porque lo de esta noche es un "palo muy duro", debido a que el árbitro se ha "equivocado en una jugada determinante".