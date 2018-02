El fiasco de los saudíes en LaLiga: ninguno de los nueve futbolistas ha sido convocado a un partido un mes después de su fichaje

El pasado 21 de enero una sorprendente noticia sacudió los cimientos de LaLiga. Numerosos clubes comenzaron, de forma casi simultánea, a anunciar fichajes de jugadores hasta entonces semidesconocidos para el gran público. Y todos ellos contaron con un denominador común, su nacionalidad saudí.

Poco después se fue conociendo que estas contrataciones se enmarcaban dentro de un acuerdo entre LaLiga y el deporte de Arabia Saudí para potenciar el nivel futbolístico de este país, con la participación en el próximo Mundial de Rusia en el horizonte.

Así, hasta tres jugadores recalaron en equipos de LaLiga Santander (Villarreal, Levante y Leganés), otros tres en LaLiga 1/2/3 (Rayo, Numancia y Valladolid), uno más en Segunda B (Villarreal B) y otros dos en categorías inferiores (canteras de Leganés y Sporting).

Pasado un mes desde este anuncio, ninguno de estos jugadores ha sido siquiera convocado para un partido de categoría profesional. Los entrenadores de los equipos mencionados, que en muchas ocasiones no llegaron a dar su aprobación a los fichajes, han hecho valer su derecho, recogido en el acuerdo, para alinear o no a estos futbolistas según su criterio deportivo. Y la primera impresión, desde luego, no ha sido buena.

Bien es cierto que los jugadores saudíes no llegaron a España hasta los últimos días de enero. Entonces, entre presentaciones y otros actos, tardaron en ponerse en marcha en los entrenamientos con sus conjuntos. Y aunque los comentarios públicos hablan en favor de su predisposición deportiva, lo cierto es que en alguno de los casos la adaptación no está siendo fácil.

Así las cosas, por ejemplo, el Leganés prefirió llamar a dos casi inéditos canteranos (uno de los cuales llegó a jugar unos minutos) para su partido de LaLiga ante el Girona, mientras Yahia Al-Shehri, futbolista que llegó con la vitola de ser una de las máximas estrellas del país, no ha sido siquiera citado.

La misma suerte corren sus compatriotas, desde Fahad Al-Muwallad en el Levante (otro de los teóricos 'cracks' saudíes) hasta los que militan en equipos de Segunda y por lo tanto requieren menor nivel para participar.

De este modo, está por ver si finalmente las cesiones de estos futbolistas tendrán algún impacto deportivo, o si se limitarán a un acuerdo económico con unas características que han sido ampliamente criticadas por gran parte de la afición al balompié en España.