Xavi Hernández: "Es inexplicable; el Real Madrid no juega, gana"

18/02/2018 - 18:02

El exjugador del FC Barcelona Xavi Hernández ha asegurado que es "inexplicable" que el Real Madrid se haya adelantado 3-1 de la ida de octavos de Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain y ha recalcado que el conjunto blanco "no juega, gana", además de apuntar que el cuadro francés "debería haber matado el partido cuando tuvieron la oportunidad" y que Cristiano no es mejor que Neymar por marca "un penalti y un gol con la rodilla".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Es inexplicable, el Real Madrid no juega, gana. El PSG debería haber matado el partido cuando tuvieron la oportunidad. Vi en la televisión española a Valdano y dijo algo muy cierto: en este partido, hubo varias fases, muy diferentes entre sí. No es un encuentro que puedas analizar en bloque. Es en ese preciso momento en el que el PSG debería haber puesto el segundo; no lo hicieron y, como resultado, recibieron dos goles más", declaró el que fuese capitán azulgrana en una entrevista para la revista francesa 'So Foot'.

Además, el futbolista catalán sabe lo que es perder de esta manera ante el Real Madrid. "Lo que ha experimentado el PSG lo he vivido yo también con el Barça. Te dices a ti mismo 'joder, estamos jugando mejor que ellos'".

Por otra parte, el centrocampista del Al-Sadd recalcó que "el prestigio pesa mucho en partidos como este" y que aunque "el PSG tiene jugadores competitivos como Verratti, Alves o Neymar, si hubieran marcado el segundo gol hubiera sido decisivo, habrían prácticamente sellado su calificación". "El PSG ha perdonado y eso le costará muy caro. Es como si el Real Madrid hubiera resucitado de entre los muertos", añadió.

"¿Quién gana la 'Champions'? El equipo que tiene la mayor cantidad de futbolistas que piden el balón en momentos complicados. Este puede ser el problema de PSG o City. Más allá del prestigio, es posible que no tengan las mismas referencias para ganar que clubes como el Bayern o el Real Madrid. En estos clubes históricos, la resistencia a la presión es una parte integral del ADN. Ellos viven a diario con la obligación de ganar. El PSG comienza a conocerla un poco, pero es un largo aprendizaje", comentó.

En este sentido, recordó que el Real Madrid "tiene algo" que le hace especial. "Por un momento los parisinos coquetearon con el 1-2. Contra ellos, nunca puedes perder tu oportunidad, de lo contrario te castigarán. Lo peor es que lastiman a su oponente sin nada. Un contraataque, un espacio, es suficiente. Es tan sorprendente que cuando el partido termina y miras el marcador, dices, 'joder, 3-1. ¿Cómo lo hicieron?'. Casi piensas que es una injusticia que el PSG haya perdido con un marcador tan amplio ¿Cómo es posible que el Real Madrid gane 3-1, cuando es un partido que debería haber terminado 1-1, 2-2, o incluso 1-2 para el PSG?", explicó.

"¿El PSG jugó mal? No. ¿El Real Madrid jugó mal? Tampoco. La diferencia entre estos dos equipos es que el Real Madrid puede ganar jugando mal o cuando no está en el mejor momento. El Barça no puede hacerlo, por ejemplo", indicó. "¿El Madrid ha sido superior al PSG? Para mí, no. Pero no les importa si son superiores en el terreno de juego, dominan o no dominan. Su filosofía es ganar. Eso es lo que les hace tan difíciles de controlar, porque pueden competir de diferentes maneras", manifestó.

Sin embargo, se mostró convencido de que los de Unai Emery pueden remontar. "Pueden hacerlo. Ganar de dos goles no es insuperable", dijo, antes de defender al técnico vasco de las críticas recibidas. "Siempre sucede así en el fútbol; cuando ganas, siempre eres mejor", advirtió, poniendo como ejemplo a Zinédine Zidane. "Después del partido, Zidane se convirtió en el mejor a los ojos de aquellos que no han dejado de criticarle en las últimas semanas. ¿Emery es mal entrenador? No. ¿Zidane lo hizo mucho mejor que Emery? No. El problema es que siempre resumimos todo solo a través del marcador", subrayó.

Tampoco dudó en hablar de la comparación entre Cristiano y Neymar. "Vi muchos artículos que decían que Cristiano aún estaba por encima de Neymar, ¡No! Es injusto. ¿Qué hizo Ronaldo? Marcó un penalti y un gol con la rodilla. Pero, ¿cuántas situaciones peligrosas ha creado Neymar? ¿Cuántos fallos tuvo?, ¿Cuántos contraataques lanzó? ¿Y el miedo que sembró entre los madrileños?", recordó.

Por último, rememoró su etapa en el Barcelona y sus enfrentamientos ante el Real Madrid. "Recuerdo una Liga donde teníamos hasta doce puntos más que ellos. ¡Doce! Cualquier equipo hubiera dejado de pelear, pero ellos no. Es un club que nunca puedes dar por muerto", finalizó.