El Atlético gana a un pobre Athletic y sigue soñando con LaLiga gracias a su conexión francesa

Griezmann y Gameiro celebran el 1-0 del Atlético. Imagen: Reuters

El Atlético de Madrid ha conseguido este domingo 18 de febrero los tres puntos al ganar en el Wanda Metropolitano al Athletic Club por 2-0 en el encuentro más importante de la jornada 24 de LaLiga Santander. Kevin Gameiro y Diego Costa fueron los autores de los goles.

El equipo rojiblanco salió a por todas desde el principio sabiendo de la importancia del partido. Mucho de su juego era para Costa, que forzó un claro penalti de Núñez que el árbitro no señaló.

Antes tuvo una ocasión Giménez, pero su remate cruzado se marchó desviado por poco. El Atlético tenía la pelota, pero con el paso de los minutos el Athletic fue creciendo gracias al trabajo de Iñaki Williams, incombustible en el frente de ataque.

Los últimos minutos de la primera mitad fueron para los leones, que a base de centros pudieron adelantarse en el marcador. Primero San José y luego Williams, pero sin precisión. Oblak no tocó el balón en la primera mitad.

En la segunda parte nada cambió hasta la entrada de Gameiro por Koke. A partir de ahí el Atlético se fue arriba y ocupó las bandas con sentido.

El primer gol vino tras un robo en campo rival. El balón le llegó a Saúl, este se lo dio a Griezmann, que abrió a Gameiro para que este cruce el balón ante la salida de Kepa.

El Atlético se fue arriba y no dio pie a una jugada del Athletic. De hecho, Oblak no tocó balón y no recibió ningún disparo entre los tres palos.

A poco del final llegó el segundo gracias a otro robo en campo contrario. Gameiro conectó con Costa, Núñez falló y el delantero encaró a Kepa y puso el balón en el palo corto.