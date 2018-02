Objetivo 'Camp Nou'

Madrid, 18 feb (EFE).- Dos goles, de Gameiro y Diego Costa, para un triunfo más, ante el Athletic de Bilbao (2-0), permiten al Atlético seguir la estela del Barcelona, siete puntos por delante, con un único objetivo: mantener la diferencia dos semanas más y plantarse en el Camp Nou a meterse de lleno en la lucha por el título.

Para ello, los rojiblancos deben de vencer el próximo fin de semana al Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, y al Leganés, dentro de dos, en el Metropolitano. Entre tanto, el Barcelona recibirá al Girona y viajará a Las Palmas.

Ante el Athletic, que se presentó en Madrid con las bajas de sus dos mejores hombres (Aduriz y Raúl García), el Atlético cumplió. Mejoró sus prestaciones en la Liga y sumó la decimosexta victoria de la temporada. Otra vez con su portería a cero, lo que le confirma como el once que mejor resguarda su área (nueve goles encajados en 24 duelos).

El público del Wanda disfrutó. Antes de comenzar el encuentro, el Fondo Sur enseñó una pancarta en la que se leía "Eterno Capitán", en alusión a Gabi Fernández, que la jornada pasada se ganó la renovación automática con el club por un año más al intervenir en su vigésimo quinto partido, y cuyo nombre ha sido noticia también durante la semana al reabrir la Audiencia Provincial de Valencia el caso de los futbolistas de Levante y Zaragoza implicados en un amaño de partido entre ambos clubes en 2011.

También aplaudió a Antoine Griezmann cuando su nombre fue pronunciado en la megafonía al anunciar las alineaciones. El francés, que en el último encuentro en el Wanda, ante el Valencia, se encaró a un sector del público que le recriminó una acción en la que frenaba un contragolpe, firmó las paces con los suyos.

Así lo había pretendido en la víspera Diego Simeone, quien pidió apoyo al jugador y declaró que si fuese hincha del Atlético haría todo lo posible por no perderle. El aficionado rojiblanco piensa lo mismo, pero, sin duda, desde el verano pasado, su aprecio por el delantero no es ya indestructible. Este domingo, sin embargo, volvió a demostrarle su consideración.

No lo hizo con el árbitro, el castellano leonés José Luis González González, quien no pitó en el minuto 19 lo que pareció un penalti claro de Unai Nuñez sobre Diego Costa. El Metropolitano se encendió y recordó que a su equipo no le han señalado ninguna falta máxima a favor en todo el curso.

Un Atlético necesitado de la victoria para seguir metiendo presión al Barcelona, ganador el sábado en Eibar, saltó al césped del Metropolitano con la versión ofrecida en Copenhague, en el partido del ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa. Un Atlético decidido a por los tres puntos. Sin contemplaciones. Con posesión de balón.

Así lo hizo en el primer período y también en el segundo, con un Athletic ya totalmente encerrado en su parcela, sin ninguna ambición ofensiva, con el 0-0 como único objetivo. Y en pleno acoso, el entrenador rojiblanco, dio salida a Kevin Gameiro en lugar de Koke.

El francés desatascó el ataque rojiblanco en un contragolpe precedido de una genialidad jamás vista al portero Jan Oblak. El esloveno se sacó de la chistera dos recortes a dos rivales en el semicírculo de su área que dejaron en silencio a la grada, en primer término. Tras la acción, Saúl robó un balón en el centro del campo bilbaíno y se lo pasó después a Griezmann, quien cedió a su compatriota para que éste anotase el 1-0 (minuto 67).

El estadio, ahora sí, estalló y premió a Oblak por su asombroso temple con el "obi, Oblak, cada día te quiero más". El gol hacia justicia y el Atlético transformaba su superioridad en el marcador. En el minuto 79, Diego Costa firmaba el segundo que sentenciaba e partido y que dejaba al Atlético como único perseguidor del Barcelona. El Metropolitano no lo ve imposible y se ha empeñado en seguir con un sueño. El triunfo dispara al Atlético con un objetivo: El Camp Nou en tres semanas.