Ziganda: "El Atlético ha estado vivo y ha acertado"

Madrid, 18 feb (EFE).- El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, explicó tras la derrota de su equipo este domingo contra el Atlético de Madrid (2-0) en el estadio Wanda Metropolitano que el rival estuvo "muy vivo" en las jugadas de los dos goles y, a partir de ahí, a su equipo le costó intentar la remontada.

"Sabemos que el Atlético mantiene el ritmo, es capaz de ganar de muchas maneras, y así ha sido. Han estado vivos, han acertado y a partir de ahí nos ha costado remontar e ir hacia adelante", señaló el técnico del Athletic tras el encuentro.

Ziganda aseguró que su equipo dificultó el juego del Atlético "durante bastantes minutos" hasta el punto que su rival "no era capaz de generar ocasiones", aunque también reconoció que sus jugadores tampoco tuvieron opciones de gol.

Preguntado por si hay errores de sus defensas en el primer gol del Atlético, anotado por del francés Kevin Gameiro, Ziganda dijo que "no se trata de individualizar" y valoró que el Atlético está segundo en LaLiga Santander por su capacidad de aprovechar errores ajenos.

"El Atlético está ahí porque aprovecha cualquier circunstancia para ir hacia adelante, por eso ganan cuando están bien, cuando están mal o cuando el partido está cerrado. Nosotros podemos hacer las cosas mal o bien, pero ellos son capaces de jugar todo el partido al límite de lo permitido, de ahí sus números", dijo.

El preparador del conjunto bilbaíno explicó que la idea de su equipo era "intentar salir", "crear superioridad" y llevar el juego hacia adelante, pero cuando lo han hecho este domingo han tenido "muchos errores no forzados".

"Son días que te salen cruzados, creo que no tiene nada que ver con la técnica ni con la preparación, sino que no hemos estado todo lo finos que teníamos que haber estado", añadió Ziganda, que pidió no dudar de los jugadores de su actual plantilla.

"Son jugadores que han demostrado, han dado mucho, algunos llevaban tiempo sin jugar y quizás les ha faltado esta confianza, pero por supuesto no se puede dudar de estos jugadores. Los voy a apoyar a muerte porque se lo merecen", enfatizó.

El preparador navarro pidió diferenciar el duelo de vuelta de dieciseisavos de la Liga Europa del jueves contra el Spartak de Moscú (al que llegan con ventaja 1-3) del duelo de LaLiga del próximo domingo contra el Málaga.

"El jueves es una competición en la que queremos pasar la eliminatoria y hacer un gran partido contra un buen equipo. Luego hablaremos del domingo, pero primero jueves, el domingo la misma trascendencia, ni más ni menos", señaló.

La Liga Europa es para el técnico del Athletic "una competición bonita" que les "estimula" porque en ella hay "grandes equipos" contra los cuales que el conjunto bilbaíno compita "tiene mucho mérito" y les hace "mucha ilusión".

Preguntado por si el delantero Íñigo Córdoba merece ser titular en el ataque con las bajas de jugadores como Aritz Aduriz y Raúl García, sancionados, y con la lesión de Íker Muniain, Ziganda dijo que al joven delantero de 20 años "le queda poco" y prometió que habrá "oportunidades para todos", aunque advirtió que "las oportunidades son para aprovecharlas".

El entrenador del Athletic aseguró que el equipo está "comprometido", algo que mostró a nivel defensivo hoy, aunque "evidentemente quería más". "No nos conformamos con esto, queremos más y aspiramos a más", aseguró.

"Podemos dar más seguro, no tengo la menor duda, podemos dar más todos a nivel individual, también entiendo que hay circunstancias aleatorias que nos están impidiendo encajar todas las piezas, todo el potencial que tiene el equipo. Cuando podamos conjuntar todas las piezas podremos dar más", finalizó.