Benzema también se harta de Zidane: amagó con no salir al campo contra el Betis

El francés estuvo toda la segunda parte calentando contra el Betis

Benzema, con el peto de suplente, en el partido entre el Betis y el Real Madrid. Imagen: Reuters

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, tuvo anoche poco más de cinco minutos para reivindicarse en el Benito Villamarín. El delantero francés fue suplente y saltó al campo en los instantes finales del choque, aunque fue suficiente para que anotara el quinto y último tanto de la noche para sentenciar el duelo.

Sin embargo, según Fernando Burgos, periodista de Onda Cero, Fernando Burgos, explicó que el de Lyon no se marchó muy satisfecho del estadio bético.

Al parecer, todo se debió a que el delantero consideró que Zidane no debió hacerle jugar tan poco tiempo. Y es que aunque luego los hechos le dieron la razón al técnico, Benzema consideró insuficientes los cinco minutos que estuvo sobre el terreno de juego. "¿Qué ha pasado con Benzema, que también se ha metido cabreado al banquillo?" preguntó José Ramón de la Morena, director del programa El Transistor a Fernando Burgos.

"Sí, sí. Benzema ha estado calentando toda la segunda parte junto a Isco. Desde el minuto 1. Y en el minuto 40 ha estado hablando con Antonio Pintus y le ha dicho: 'Yo me voy al banquillo'. Y se ha sentado a continuación en el mismo. Pero en un momento dado Zidane mira para atrás y le dice: '¡Pero sal ya!', y no estaba preparado. Así que al final ha salido al campo como has contado tú, enfadado. Ha saltado en el minuto 88".

"Pues porque no le dejan jugar con 12, que si no yo también quiero jugar" respondió De la Morena. Y es que Burgos comparó la situación vivida en el partido por Benzema con la que afrontó en su momento uno de sus ex compañeros. "Ha probado por ejemplo la misma medicina de... ¿sabes de quién? De Morata la temporada pasada o de Borja Mayoral este año. Han salido muchos partidos a jugar solo uno o dos minutos" ha explicado.

Sin embargo, el partido ha acabado teniendo final feliz para el ariete galo. "Bueno, pues al final Benzema ha acabado saliendo y ha marcado en el 92. Lo ha hecho por cuarta vez seguida en el Villamarín y entonces sí le ha cambiado un poquito la cara. Pero no le ha gustado que Zidane le sacara en el minuto 88 en este partido en Sevilla" ha concluido el periodista.