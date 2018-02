Ángel Rodríguez y Jorge Molina, "el dúo sacapuntos"

Getafe (Madrid), 20 feb (EFE).- Cuando el Getafe se atasca, casi siempre aparecen dos hombres, Ángel Rodríguez y Jorge Molina, que tienen la habilidad de marcar goles para dar puntos a su equipo. Hasta 15 de los 33 puntos que tiene el conjunto madrileño llegaron gracias a sus tantos en momentos clave.

Está claro que el éxito del Getafe radica en el trabajo colectivo y en un sistema defensivo en el que nadie se arruga ni se esconde. Todos reman en la misma dirección y las victorias son obra de un grupo dirigido por un buen entrenador: José Bordalás.

El técnico alicantino ha conseguido imprimir a su equipo un carácter especial con el que ha desquiciado a bastantes rivales, entre ellos el Barcelona, que probó la medicina del gran sistema defensivo que montó el Getafe en el Camp Nou (0-0).

Pero no todo es defender para cumplir con el objetivo de la permanencia, el principal que se marcó el Getafe al comenzar el curso. Ahora, el descenso, tras 24 jornadas, está a 15 puntos de distancia. Los puestos europeos, a cinco. Y, para llegar a este momento de felicidad, el cuadro de Bordalás también ha tenido que marcar goles.

En total, 16 de los 28 tantos que ha marcado el Getafe esta temporada los han hecho Ángel Rodríguez y Jorge Molina. El primero, con el doblete que consiguió ante el Celta en el partido de este lunes que cerró la jornada, llegó a la decena. El segundo, con asistencia de su compañero, marcó otro y alcanzó los seis.

El Getafe ganó 3-0 y los goles que dieron tres puntos al conjunto madrileño llegaron desde las botas de ambos delanteros. Pero no es la primera vez. En otras ocasiones, uno u otro, o ambos, han sido decisivos.

El primero en serlo fue Ángel, precisamente ante el Celta pero en Balaídos, donde anotó su primera diana del curso en el minuto 86 para empatar el gol que logró el uruguayo Maxi Gómez en la primera parte.

Después, hizo lo mismo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla (1-1), con otra diana con la que dio otro punto al Getafe.

Contra el Villarreal en el Coliseum Alfonso Pérez, con victoria por 4-0, el dúo funcionó a las mil maravillas con un doblete de Ángel y un tanto de Jorge Molina con los que el Getafe se llevó tres puntos, los mismos que contra la Real Sociedad después de que el cuadro madrileño ganara 2-1 con un tanto de cada uno.

El Alavés también fue víctima de los dos delanteros del Getafe. Perdió 4-1 y el gol vitoriano fue anulado por otros dos tantos de Ángel y por otro de Jorge Molina. Igual que el Athletic, que empató 2-2 en el Coliseum con un acierto de cada uno.

Durante el choque ante el Celta, se vivió la última hazaña de los dos delanteros del Getafe. De nuevo, funcionaron y su efectividad dio tres puntos a sus compañeros. Ambos, se entienden a la perfección gracias al trabajo del resto de gladiadores de Bordalás.

"Se lo debo todo a mis compañeros. Me ayudan a estar a este nivel. Jugar con ellos me hace feliz. Me ha salido un buen partido y se lo agradezco a todos. Yo no voy a descubrir a Jorge. Jugar con él es mucho más fácil. Es un compañero que te ayuda muchísimo, juega muy bien de espaldas y genera mucho juego. Para mí es un referente", dijo después del partido Ángel.

El próximo reto de los arietes del Getafe es ganar el próximo domingo en Villarreal para dar otro salto de calidad y colocarse a sólo dos puntos de la sexta plaza. El cuadro castellonense ya teme la llegada del "dúo sacapuntos": Ángel y Jorge Molina, los hombres gol del Getafe que han dado muchas alegrías al equipo de Bordalás.

Juan José Lahuerta