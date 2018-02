Zidane dirá cuál será su futuro antes de que termine la temporada, pero avisa: "Quiero quedarme"

Zinedine Zidane y su futuro en el Real Madrid representan una incógnita con dos frentes. Hasta ahora parecía que todo dependería del club. Desde hace una semana se ha añadido la variante del entrenador. La opción de que él lo deje. Sergio Ramos abrió la puerta y hoy Zidane la ha vuelto a cerrar... pero no del todo. Dice Zidane que va a "luchar" por "seguir aquí", pero sin descartar la opción de una marcha anticipada "si se cansa". En todo caso, no descarta desvelar cuál será su futuro antes incluso de que acabe el curso. Lo ha dicho en su comparecencia previa a su visita al Leganés.

Gran pegada.

Últimamente lo estamos demostrando. Queremos seguir con esta racha. Es lo que intentamos preparar esta semana. Mañana tenemos otro partido partido para demostrarlo. Queremos tener la misma concentración e intensidad. Queremos mantener lo que estamos haciendo.

¿Qué tiene Modric? ¿Jugará contra el PSG?

Se ha resentido en el isquio, pero la situación es que no está entrenando. Estamos pensando sólo en recuperarlo. Creo que es poca cosa, pero como siempre, tengo fe en toda la gente que trabaja aquí, en fisios y doctores, para que dure poco y vuelva.

¿Qué ha cambiado en este último mes y medio?

El mensaje, para nosotros, es siempre el mismo. Ha cambiado la situación no sólo físicamente. Hay otras cosas que entran en el juego. Sabemos que ahora, todo lo que queda, es importante. LaLiga es importante para terminar muy alto. Es lo que queremos. Tener continuidad y dársela a todo eso. Lo estamos haciendo mucho mejor. La segunda parte contra el Betis, por ejemplo, fue fenomenal por parte de todos. Tener esta continuidad será lo que nos mantendrá arriba.

¿Cómo está Cristiano? ¿Habla con él sus cambios?

Cristiano no sé cuántos años seguidos lleva jugando 60-70 partidos. Llevará 10 años que no para. Llega un momento que es necesario para él y para todos, de vez en cuando, no jugar. Además, él está mejor haciéndolo así. Claro que lo hablamos. Lo hablamos para el bien de todos.

Antes en las segundas partes el equipo se hundía. A nivel físico, ¿se está mejor?

Y no ha sido nunca ése el problema. El nivel físico. Estos jugadores son como Fórmula 1. Están listos para esto. Se recuperan bien. Son otras cosas. Cosas diferentes. Cuando bajas la intensidad y la concentración, pasan esos triunfos. Es lo que queremos hacer. Darle continuidad. Es lo más complicado también. Quedarte siempre arriba.

¿Qué sensaciones tiene para ir a Leganés?

Estamos sólo concentrados en ese partido. Jugamos contra el Leganés y jugamos nosotros. No hay nada más que decir.

¿Le falta actitud a Bale?

Gareth es como es. Lo intenta hacer lo mejor posible. Se habla mucho de uno, de otro... lo importa es darse cuenta de que el equipo es importante y darlo para todos el máximo. Él lo intenta.

De aquí a final de temporada jugará normalmente con cuatro en el medio.

No... Antes de jugar contra el Levante jugamos con otro dibujo, por ejemplo. Lo importante es que estemos todos listos para jugar. Luego el dibujo y cómo vamos a jugar, es lo que me interesa. Los cambios pueden influir viendo el rival, cómo juega él. Cuál es la mejor opción para contrarrestar la visión del equipo rival. La forma de cada uno también importa. Me importa mucho.

¿Le preocupan las lesiones?

Yo siempre confío. Soy optimista. A mí lo que me molesta es ver a tres-cuatro jugadores fuera. No me gusta gente lesionada. Pero es lo que nos toca ahora. Espero que sea poco para estos jugadores que estaban tocados. Veremos cuánto tiempo es. Ojalá que sea poco tiempo.

¿Anunciará su futuro con tiempo?

Es verdad que a veces, respondiendo, genero alguna duda. Pero hasta que yo no me canse de este trabajo, voy a seguir. Estoy bien aquí. Voy a pelear. Siempre. Después de todo esto que te he dicho, te digo también que es el día a día. Que aunque tenga un contrato largo, para mí eso es lo que a mí me lleva a ser fuerte. Luego veremos. Pero voy a pelear para quedarme aquí siempre. Pero luego veremos... ¿Si lo voy a decir si sigo? Claro que lo diré... ¿por qué no?

¿Por qué no juega tanto Asensio?

Es un jugador importante. En ocasiones marca la diferencia. Pero es joven. Tenemos que ver su techo. Puede progresar mucho. Mucho. Pero es determinante como otros aquí. Ojalá que siga de esta manera aquí.

¿Asensio está en el mismo status que Bale o Benzema?

Yo veo a todos mis jugadores al mismo nivel. Todos son importantes. Cada uno luego con sus cualidades y sus cosas. Para mí son todos importantes.

¿Se siente desgastado? ¿Se divierte igual que en el primer día?

Yo disfruto cada día. Sí. Es mucho desgaste pero soy joven, ¿eh? No tengo 75-80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Soy muy joven para entrenar. Tengo margen.

¿Las lesiones han aparecido porque ante el PSG se dio todo como nunca antes?

Es una buena pregunta. Puede ser que cuando hay ciertas dolencias es porque el desgaste ha sido enorme. Pero al mismo tiempo, para aguantar este tipo de partidos, ha que repetirlos. Tenemos que mantenernos esa presión. Seguir con esa intensidad. Seguir haciendo eso durante 90 minutos y jugar cada tres días es bueno para nosotros. Ya lo fue en el pasado. Sabemos que cuando uno gana jugando cada tres días, uno es más optimista. Intentamos hacer más buenos partidos durante todos los 90 minutos. Es en lo que tenemos que pensar.

¿De verdad que no está cansado?

Sinceramente no estoy cansado. Hablamos mucho. Hay muchas críticas. Hay preguntas repetitivas y a veces las respuestas se sacan de contexto. Soy joven y estoy contento aquí. No soy entrenador desde hace tiempo. Mi pasión, mis ganas, siguen estando intactas. Siempre me gusta repetir y terminar de esta manera: para mí el trabajo cotidiano es el importante. Quiero quedarme aquí por mucho tiempo y pelear siempre.