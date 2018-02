Modric tiene dolor en los isquiotibiales de la pierna derecha

Madrid, 20 feb (EFE).- El croata Luka Modric se está sometiendo a pruebas por las molestias que arrastra en los isquiotibiales de su pierna derecha, como desveló Zinedine Zidane que ya le dio descanso ante el Real Betis y confía en que sea "poca cosa" para que no se pierda la vuelta de octavos de 'Champions' ante el PSG.

"Se ha resentido en los isquio, pero la situación es que hoy no está entrenando y pensamos solo en recuperar rápidamente a Luka. Creo que es poca cosa, pero como siempre tengo fe en toda la gente que trabaja aquí, los fisios y los doctores para que rápidamente vuelva rápido con nosotros", manifestó Zidane.

La baja de Modric en Leganés se suma a la del alemán Toni Kroos y el brasileño Marcelo en un duro peaje que el Real Madrid está pagando del partido de ida de octavos de final de Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.

"Confío siempre, voy a estar positivo, lo único es que me molesta ver a tres jugadores fuera y como siempre no me gusta ver lesionados pero es lo que nos toca. Espero que sea poco para ellos, vamos a ver si son cinco días o más. Ojalá sea poco", deseó.