Escudero: "Es una oportunidad perfecta para pasar y hacer historia"

20/02/2018 - 15:40

El jugador del Sevilla FC Sergio Escudero ha señalado que los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United son una "oportunidad perfecta" para pasar a los cuartos y poder "hacer historia" con el equipo hispalense, y pese a los peligros del equipo inglés está convencido de que pueden lograr el billete.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

"Tenemos muchas ganas de jugar este partido, es una oportunidad perfecta para pasar a cuartos y hacer historia en el club, que es lo que realmente queremos", aseguró este martes en rueda de prensa el lateral español.

Para ganar, cree que deberán hacer muchas cosas bien pues se miden a un rival "de nivel top", pero pueden beneficiarse de que se dé como favorito al United. "Claro que sí, es un punto más que nos tiene que valer para salir más motivados y demostrar que podemos ganar", admitió.

"Desde pequeño que emprendes esta carrera imaginas partidos como el de mañana, con un estadio lleno y ante un rival como el United", comentó un Escudero que valoró el hecho de tener mejor coeficiente UEFA que el rival. "Los resultados son los que marcan el fútbol y eso nos tiene que valer para intentar seguir por delante, hacer un buen partido y mantener nuestro coeficiente lo más alto posible", aseguró.

El sevillista comentó, sobre la posible ausencia en el partido del centrocampista francés Paul Pogba, que ello no sería garantía de nada. "No hay que fiarse de eso. Además de a Pogba tienen a muchos futbolistas de gran nivel y debemos estar atentos a todos, no sólo a uno", manifestó.

Uno de ellos será el chileno Alexis Sánchez, un jugador "de nivel top" que ya conocen de cuando estaba en el FC Barcelona. "Es rápido, inteligente y nos puede hacer bastante daño si no estamos encima", reconoció.

En esa lucha por tomar ventaja de cara a Old Trafford, el capitán no descarta tener que tirar de una de sus características, el tiro lejano. "Es verdad que se trata de una arma más para manejar porque son un equipo rocoso. Pero nosotros seguiremos haciendo el juego que venimos realizando y no debemos cambiarlo, porque es el que nos ha traído aquí", se sinceró.

"Navas ha jugado ya varias veces en esa posición y está demostrando que lo puede hacer perfectamente. No es su posición natural, pero lo está haciendo a un grandísimo nivel", apuntó sobre el hecho de compartir línea defensiva con el extremo, reconvertido ahora por Montella a lateral o carrilero en función del partido.

Escudero se mostró convencido, además, de que el Sánchez-Pizjuán se mostrará como una olla a presión. "Creo que la afición sabe el partido que toca. Nos viene apoyando toda la temporada y es un partido que les gusta tanto como a nosotros. Siempre da el máximo y seguro que nos apoyará hasta el último minuto", auguró.