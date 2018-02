Arthur, a punto de ser culé: principio de acuerdo Gremio-Barcelona por 30 millones de euros

El club culé podría pagar 10 más en concepto de variables

Imagen: Reuters.

Arthur Melo está muy cerca de ser jugador del Barcelona. El club blaugrana ha logrado un principio de acuerdo con el Gremio, actual escuadra del jugador, por el cual el mediocentro brasileño llegaría a Can Barça por unos 30 millones de euros más 10 en variables.

Según informa Marca, las posturas entre clubes se acercaron a raíz de la reunión que mantuvieron Robert Fernández (director deportivo blaugrana), Jorge Machado (agente de Arthur) y representantes de Gremio. El encuentro fue ese lunes y de él salió un compromiso: el precio del jugador por 30+10. Los variables dependerán de los partidos jugados por el futbolista.

Según informa UOL, por mucho que se complete la operación, que podría hacerse oficial esta misma semana, Arthur no llegará, al menos, hasta enero de 2019. De hecho, el centrocampista no puede jugar ahora en el Barcelona, ya que la escuadra culé no tiene plazas libres de extracomunitario (las ocupan Coutinho, Yerry Mina y Paulinho, aunque el primero podría nacionalizarse en breve).

El acelerón del Barcelona, según informa Sport, se justifica por el interés de dos equipos de la Premier League (Manchester United y Chelsea) en ficharle. El club culé prometió a Arthur que le ficharía, y en virtud de esa promesa el jugador rechazó las propuestas inglesas. El Barça ha actuado en consecuencia a ese pacto.