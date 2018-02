Garitano: "Le damos valor a lo que hicimos y nos gustaría volver a repetirlo"

Madrid, 20 feb (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, indicó durante la rueda de prensa previa al encuentro que medirá a su equipo contra el Real Madrid en Butarque que valoran mucho la victoria que lograron ante los blancos en la Copa del Rey este curso y que les permitió alcanzar las semifinales del trofeo.

"Lo que hemos hecho nos sirvió para pasar pero ahí lo dejamos. Estamos hablando de un equipo como el Real Madrid, que de aquí a poco tiene un acontecimiento muy importante y todo se lleva un poco hacia ese partido en Francia. Es normal. Cuando estás hablando del Real Madrid y de diferencias tan abismales... Pero nosotros le damos valor a lo que hicimos y nos gustaría tener la posibilidad de volver a repetirlo, más en casa con nuestra gente" declaró en rueda de prensa.

"Tenemos noventa minutos para intentar jugar un gran partido y vamos a tener opciones para poder sumar respecto a dieciocho equipos de Primera que no tienen ese partido. Las oportunidades tenemos que intentar aprovecharlas. Sabemos de la dificultad, tenemos otra vez que intentar jugar un gran partido, pero ya hemos sido capaces de ganarles y eso es importante", comentó también sobre el choque aplazado.

Además sobre el rival, declaró: "Estamos hablando del Real Madrid, da igual cuando juegues contra ellos porque tienen sensacionales jugadores y la dificultad es máxima. Llevan una trayectoria increíblemente buena los últimos partidos, me imagino que llegan en un estado de ánimo muy bueno para los próximos acontecimientos que tienen. Seguro que su intención será venir a Butarque y volver a jugar otro gran partido".

Preguntado por las declaraciones de Quique Setién, entrenador del Betis, en las que decía que hubiese preferido que jugaran juntos contra ellos Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo dijo: "Hay jugadores de diferentes características pero los que tienen arriba corren también. Y corren mucho y bien, a unas velocidades muy altas. Tienen otras características diferentes pero muy buenas todas".

"Sería diferente si juega Lucas o Bale o Benzema. Pero correr corren. Son muy rápidos, muy potentes, algunos más altos y te pueden hacer mucho más daño en situaciones de balón parado. Diferentes situaciones, grandes jugadores", comentó.

En relación al posible once del rival, afirmó: "Tienen posibilidades de todo, no sé lo que me voy a encontrar. Tendremos que estar preparados para todo pero juegue quien juegue serán grandes jugadores. Hay que centrarse en lo tuyo y ser capaz de jugar un partido muy completo para poder tener alguna opción".

"Siempre intentamos preparar el partido para estar más cerca de poder ganar pero para nosotros después de dos derrotas seguidas, poder sumar es fundamental. Llegaríamos además a la barrera de los treinta puntos. Tenemos ese objetivo y a ver si esta semana, con dos partidos en casa, somos capaces de llegar", subrayó.

Garitano habló de la respuesta que puede dar la afición en un día de diario a media tarde: "Espero que todo el mundo haga todo lo posible por ver al Leganés. Espero un gran ambiente porque así lo requiere el partido, el rival y nosotros. Quien no pueda venir me imagino que dejará el carné de abonado a otro".

Asimismo se le cuestionó sobre si iba a pelear por continuar en el Leganés a final de temporada en relación a las palabras de Zinedine Zidane en las que afirmó que él lo haría para seguir en el Real Madrid: "Siempre peleo, solo sabemos hacer esa cosa. En caso contrario no podría estar trabajando o en Primera. Intentaré seguir trabajando más y mejor para poder estar aquí, en Primera".

Por otro lado se refirió a la situación del saudí Yahia Al-Shehri: "Es un gran chaval. No vale solo con entender el fútbol, que lo entiende muy bien, y con jugar bien al fútbol sino que para poder jugar en LaLiga a los ritmos que queremos nosotros él necesita mejorar. Y la mejora no va a venir de un día a otro, le va a costar. Él está poniendo de su parte y cuando esté en condiciones de aguantar esas situaciones, veremos. A día de hoy no va a jugar".