Simeone: "Seguiremos compitiendo, no confiándonos nada en el resultado"

Majadahonda (Madrid), 21 feb (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este miércoles que su equipo seguirá "compitiendo de la mejor manera" en el partido de este jueves de la Liga Europa contra el Copenhague sin confiarse "absolutamente nada en el resultado" de 1-4 a su favor de la ida.

"En principio, me sirve para seguir compitiendo de la mejor manera como lo hacemos, no confiándonos absolutamente nada en el resultado, teniendo la humildad de seguir compitiendo como lo hemos hecho en Copenhague y pasar adelante la eliminatoria", expuso del duelo de vuelta de este jueves de los dieciseisavos de final.

"Después, intentaremos jugar con los futbolistas que creemos que podemos sacar la eliminatoria adelante. No va a variar de lo que hemos hecho siempre", continuó el entrenador, cuyo once probable está formado por Jan Oblak; Juanfran Torres, José Giménez, Diego Godín, Sergi González; Víctor Machín, 'Vitolo', Gabi Fernández, Koke Resurrección, Yannick Carrasco; Fernando Torres y Kevin Gameiro.

De esa posible alineación, Simeone confirmó la presencia tanto del portero Jan Oblak como de los centrales Diego Godín y José María Giménez, aunque también, "en principio", incluirá en la convocatoria para el partido al central del filial Montoro, y no desveló si dará descanso a alguno de sus futbolistas en la citación para mañana por la cercanía del choque de la Liga del domingo contra el Sevilla.

"En realidad, no tenemos un plantel enorme para dejar a tanta gente descansando. Simplemente, primero intentaremos formar el once que creemos que puede llevar la eliminatoria muy bien adelante y después no pensaremos directamente en el Sevilla, sino en tener soluciones en el banco de suplentes para lo que nos puede determinar el andar del partido mañana primero", declaró.

En el once se prevé la presencia de Vitolo. ¿Qué le falta para ser titular con más continuidad en el Atlético? "No es que le falta algo en concreto. Hay una competencia interna muy importante. Está Carrasco, Correa, él... Todos futbolistas con un gran talento y todos diferentes desde sus características", respondió Simeone.

"En todo este tiempo siempre nos hemos manejado con tres mediocampistas más de un perfil, como en su momento Tiago, Gabi, Koke y posteriormente Saúl, Gabi, Thomas ahora... Con más características de mediocampistas. Y sí en el cuarto de uno de los dos costados, en su momento Arda o Diego Ribas, ahora tenemos más posibilidades de futbolistas", repasó el técnico en ese sentido.

"Eso hace que la competencia sea importante. Hace pocos días hablaba con Correa y Vitolo comentándoles la importancia que tienen los dos futbolistas que tenemos para esa demarcación, con distintas características. Ojalá pueda explotarlos y el equipo los pueda aprovechar en base a los partidos, que son todos diferentes", dijo.

"Más allá de que ellos quieren jugar siempre, que es lógico, buscar en cada partido lo que le hace mejor al equipo. Y en esa competencia salir ganando como siempre el equipo, que es lo que necesitamos", insistió Simeone, que también habló específicamente del crecimiento del centrocampista ghanés Thomas Partey.

"Posiblemente sea posicionalmente el futbolista más similar a Tiago, porque es más estático, más de posición, y viene haciendo una temporada fantástica. Nos dolía, como pasó el otro día con Juanfran, que se quedó afuera (de la convocatoria). En eso se ve la calidad y la cantidad de futbolistas importantes que tenemos", valoró.

"Ojalá pueda seguir creciendo, tenga la humildad de mirar a los más grandes que no dejan un día de trabajar como lo hacen, sobre todo los que compiten con él en su posición, y eso seguramente lo hará seguir evolucionando porque está en un momento de su carrera de evolucionar", añadió Simeone, que negó que los árbitros tengan manía a Diego Costa, como dijo el delantero el pasado domingo.