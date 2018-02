Vitolo: "Sigo con la misma ilusión de ser importante aquí"

Majadahonda (Madrid), 21 feb (EFE).- Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, destacó este miércoles que fichó por el club rojiblanco para ser "importante" en él, remarcó que tiene las "mismas ganas de siempre de seguir demostrando y creciendo como jugador" y apunto que tratará de "aprovechar los minutos que tenga".

¿Qué le falta a Vitolo para ser titular con más continuidad en el Atlético? "Esa pregunta es para el míster (el entrenador Diego Simeone). Yo vine aquí para intentar ser importante e intentar jugar. Yo creo que eso es bueno, que todos tienen esa ambición de querer más y lo que me falta es una pregunta que tienes que hacer al 'míster'. Intento aprender lo que él me enseña, intentando amoldarme al equipo y hacer las cosas bien", expuso en rueda de prensa.

"Está claro que uno siempre quiere jugar y siempre que el entrenador ve oportuno que tengo que jugar intentaré aprovechar los minutos y convencerlo de que puedo entrar en el once. Estoy con las ganas de siempre, de seguir demostrando y creciendo como jugador", continuó Vitolo, que este jueves apunta a la alineación titular en el encuentro de la Liga Europa contra el Copenhague.

En comparación con el otro futbolista fichado por el Atlético en el mercado de invierno, el hispano-brasileño Diego Costa, Vitolo ha sido titular en cuatro ocasiones menos, tres, que su compañero, siete, en los doce partidos disputados en 2018. El atacante ha jugado 574 minutos y el extremo canario lo ha hecho en 277.

"Lo principal es que Diego Costa ya había estado en el Atlético de Madrid, ya lo había tenido el entrenador y ya tenía una premisa de lo que el 'míster' quería con él. Y, en mi caso, yo llego nuevo, no sé prácticamente nada de cómo trabaja el 'míster' tácticamente y tengo que aprender", analizó.

"Sí que es verdad que ahora ya llevo tiempo que estoy entrenando bien, estoy aprendiendo lo que él quiere y todavía quedan muchos partidos. Sigo con la misma ilusión que cuando vine de intentar ganarme un puesto aquí, ser importante y ayudar al equipo", añadió Vitolo, ya integrado "al cien por cien" a la exigencia "muy alta" de los entrenamientos del Atlético de Madrid.

En su primer mes y medio en el club, desde su inscripción en el pasado mercado de invierno, el extremo se encuentra "muy a gusto". "El grupo me ha acogido muy bien. Está claro lo que me decían antes de llegar, que era un grupo fenomenal, de gente muy buena y trabajadora. Estoy contento por cómo me han recibido y esperemos hacer un final de temporada bueno", explicó.

En el horizonte está el Mundial 2018. "Está claro que uno siempre quiere hacerlo bien en su equipo e intentar disputar muchos minutos porque hay un Mundial a la vuelta de la esquina y eso para cualquier jugador es algo muy grande, que sueñas cuando eres pequeño. Ojalá pueda estar en el Mundial. Sería algo muy grande para mí", afirmó.