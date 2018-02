Alemany: "El objetivo es quedar lo más arriba posible y eso es ser campeón"

21/02/2018 - 16:07

El director general y portavoz del Valencia CF, Mateu Alemany, ha asegurado este miércoles que el objetivo del equipo es terminar "lo más arriba posible" en LaLiga Santander y eso en su opinión es "ser campeón", además de marcarse como reto estar en competición europea el año que viene, y ha confirmado que están encantados con el técnico, Marcelino García Toral, pese a no estar en negociación para su renovación.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

"Siempre he dicho que el objetivo es quedar lo más arriba posible, no solo es un objetivo que marco yo, sino su historia, con los máximos puntos posibles, con ambición. Por tanto, lo más arriba posible. No debo decir la 'Champions', lo más alto es ser campeón", comentó en rueda de prensa.

Alemany afirmó que los objetivos los marcan la historia, la afición y el escudo del club. "En la historia del Valencia CF le ha dado para estar arriba en todo y este año hemos peleado la Copa. El Valencia CF tiene que pelear todas las competiciones que juega. Celebro que el equipo lo de todo y trata de ser lo más ambicioso posible", aseguró.

"Hemos marcado un camino, un estilo determinado, un estilo de fútbol, de gestión, de exigencia, de ambición. No vamos a hacer muchos cambios, siempre hay posibilidades de mejorar detalles, pero la filosofía de lo que se hace está en la línea de lo que pretendíamos. Es un estilo que enlaza con la historia del Valencia CF", apuntó al respecto.

Pese a este buen rumbo y a estar contentos con Marcelino, no hay "una negociación abierta" para renovarle porque "tiene año y medio de contrato en vigor". "Ahora no es momento de hablar de renovaciones, pero es obvio para todos, y coincide la idea y la valoración del club con la afición: estamos muy contentos con el trabajo, no solo de Marcelino sino de todo el cuerpo técnico", subrayó.

"Junto a los jugadores estamos haciendo una temporada donde vamos cumpliendo los objetivos que se programaron y nos comprometimos en el mes de mayo. Estamos contentos con Marcelino y tiene contrato en vigor. Esperemos que esté con nosotros mucho tiempo", auguró.

En cuanto a la obligación de venta de jugadores a final de temporada Alemay detalló que es una "partida presupuestaria que hay que cumplirla". "Si queremos acceder a un determinado nivel de jugadores, hay que invertir más, tener más 'fair play' y salarios más altos", señaló al ser preguntado por qué jugadores estarían dispuestos a escuchar ofertas, sin dar nombres.

"La consecuencia que tiene la venta es que tienes un presupuesto más alto, por tanto, puedes hacer más inversiones y tener una mayor capacidad en salarios. Prefiero tener un potencial mayor para acceder al mercado y tener un nivel superior, aunque ello lleve aparejado vender un jugador a final de temporada", añadió al respecto.

En este sentido, aclaró que la continuidad del extremo portugués Gonzalo Guedes "depende" del PSG francés, club que le tiene cedido y con el que tiene "contrato en vigor", pero que pelearán "hasta final de temporada" por quedárselo.

Sobre las "diferentes estructuras" del club, el directivo recalcó que "con el perfil del entrenador y la nueva estructura del club es suficiente para cubrir el área técnica". "Queremos tener una secretaría técnica muy fuerte, que haga un seguimiento de los mercados nacionales e internacionales y de jugadores jóvenes, y se trabaja en ese camino. Y tenemos un secretario técnico", advirtió cerrando la puerta a un director deportivo.

En cuanto a la planificación deportiva del próximo curso, pidió paciencia. "Empezará cuando termine la temporada y sepamos dónde vamos a estar, ahora mismo debemos concentrarnos en el partido ante la Real Sociedad. El Valencia CF depende de sí mismo para volver a Europa y no debemos perder la concentración de lo que ahora nos ocupa", aseguró.

También fue cuestionado por el nuevo Mestalla, y comentó que el aspecto administrativo es lento. "Se avanza en el tema de licencias según lo previsto, y estamos hablando con diferentes consultoras a nivel internacional para que nos den opciones. No es algo que esté parado y el club da los pasos adecuados con el 'timing' adecuado", manifestó.